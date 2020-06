PM: DIE PLAYOFFS DER TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE SENIOR LEAGUE STARTEN AM KOMMENDEN WOCHENENDE (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2020 – Die Tom Clancy's Rainbow Six®SiegeSenior League vonUbisoft®und Senior eSports geht mit den Playoffs in die heiße Phase. Am 13. und 14. Juni werden die 8 verbliebenen Teams um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Ein Spiel des Halbfinales wird am 17. Juni von Badrookie1977 auf dem Twitch-Kanal von Senior eSports gecastet. Die zwei besten Teams werden am 20. Juni ab 20 Uhr den Kampf um den Sieg austragen. Das Finale wird ebenfalls von Badrookie1977 und einem Spieler aus der Rainbow Six Siege Senior League gecastet.

Neben einer großen professionellen E-Sport-Szene und einer Gemeinschaft von über 55 Millionen Spielern versetztTom Clancy's Rainbow Six Siegedie Spieler in die Mitte einer sich schnell entwickelnden Multiplayer-Erfahrung, die auf der Auswahl einzigartiger Operator beruht. Mit der richtigen Mischung aus Taktik und Zerstörung greifen die Teams inTom Clancy's Rainbow Six Siegeihre Gegner bei Belagerungen an, in denen beide Seiten über einzigartige Fähigkeiten und Gadgets verfügen. Die aktuellen E-Sport-Teams setzen sich bis heute aus jungen und talentierten Spielern zusammen, welche sich in verschiedenen Turnieren und Ligen weltweit messen.

Senior eSports ist die E-Sport Plattform für Gamer/-innen ab 38 Jahren. Die Plattform bietet eine zielgruppengerechte E-Sport-Liga, Game News und speziell für dieZielgruppe geschriebenen Game Tests. Eine starke Community, in der man sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten austauschen kann, rundet die Plattform ab.

Weitere Informationen zu TomClancy’sRainbow SixE-Sportsgibt es unterrainbow6.com sowieaufTwitterundInstagram.

Zudem gibt es noch bis zum 18. Juni Tom Clancy-Spiele preisreduziert im Ubisoft Store Summer Sale unter: https://store.ubi.com/de/deals

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 55 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.