Persona 4 Golden: PC-Version des JRPGs ab sofort bei Steam erhältlich

PC PSVita

Das Rollenspiel Persona 4 Golden (Wertung im Test: 9.0) war bislang nur auf Sonys Handheld Playstation Vita spielbar. Nachdem sich die Anzeichen in den letzten Tagen verdichteten, dass der Titel auch für den PC erscheinen wird - Atlus kündigte zum Beispiel bei Twitter eine "aufregende Neuigkeit" für die am 13. Juni stattfindende PC Gaming Show an, ist es nun offiziell: Persona 4 Golden ist für den PC erschienen und kann derzeit bei Steam für 19,99 Euro erworben werden. Für die PC-Version wurde die Spielgrafik mit HD aufgepeppt und der Titel ist wahlweise mit englischer oder japanischer Sprachausgabe spielbar. Den Release-Trailer könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.

In dem JRPG schlüpft ihr in die Rolle eines Teenagers aus Tokio, den es für ein Jahr in die Kleinstadt Inaba verschlägt, wo er bei seinem Onkel lebt. Schon kurz nach eurer Ankunft kommt es zu beunruhigenden Morden und die örtliche Polizei, zu der auch euer Onkel gehört, tappt im Dunkeln. Nachdem eine eurer Mitschülerinnen spurlos verschwindet, macht ihr euch mit euren Freunden auf die Suche nach ihr und stoßt auf einen mysteriösen Fernsehkanal, der scheinbar mit den Vorkommnissen in Verbindung steht. Neben dem Erkunden von Dungeons mit rundentaktischen Kämpfen haben auch die Planung eures Tagesablauf und die Pflege von sozialen Beziehungen zu den NPCs einen hohen Stellenwert in dem Rollenspiel.