Okami: Game-Designerin rechnet mit grünem Licht von Capcom für Okami 2

In einem Video-Interview mit IGN Japan hat Ikumi Nakamura, die Teil des Entwicklerteams von Okami (HD-Remaster im Check) war, sich zum einem Sequel des Zelda-artigen Action-Adventures geäußert. In Okami spielt ihr die Göttin Amaterasu in Wolfsform. Die mythische Geschichte und der von klassischer japanischer Kunst inspirierten Stil zeichnete Okami aus, doch auch spielerisch wurde es von der Kritik sehr gut aufgenommen.

Nakamura gibt an, dass ein Okami 2 ihr größtes Wunschprojekt ist. Nachdem sich die Corona-Pandemie beruhigt hat, will sie die Fortsetzung bei Publisher Capcom pitchen. Sie rechnet sich dafür gute Chancen aus.

Bereits 2019 warb Nakamura mit der Idee für eine Fortsetzung von Okami. In einem Video von ihr auf Twitter kündigte Hideki Kamiya an "Okami is going to be back!". Nakamura ist es sehr wichtig, dass Kamiya wie schon beim ersten Teil als Game Director am Projekt mitwirkt. Welche Rolle sie selbst dabei spielt ist ihr dagegen egal, solange das Projekt umgesetzt werde.

Nakamura arbeitete zuletzt als Art Director an The Evil Within sowie als Creative Director an Ghostwire - Tokyo, bevor sie 2019 das Studio Tango Gameworks verließ, um sich neuen Projekten zuzuwenden. Das vollständige englische Interview mit einer Reihe Fan-Fragen an Nakamura findet ihr unter diesen Zeilen.