Corven - Path of Redemption: Ultima-Hommage auf Kickstarter

Wer hätte das gedacht? Lord British kehrt zurück – in einem Indie-Rollenspiel. Was zunächst nur als Cameo-Auftritt ingeplant war, wurde nach der Frage um Erlaubnis vonnicht nur unterstützt, mittlerweile wird der wahre Lord British sogar als Co-Autor im Impressum des Entwicklerteams Lycantic geführt. Corven - Path of Redemption soll nun auf Kickstarter etwas Geld für die weiteren Arbeiten am 3D-Iso-Rollenspiel sammeln. Anvisiert ist eine Summe von 45.000 US-Dollar bis zum Ende der Crowdfunding-Kamapgne am 9. Juli 2020.

Corven (nicht verwandt oder verschwägert mit dem Helden aus Heretic 2) soll ein Rollenspiel im typischen Ultima-Stil werden, quasi ein Nachfolger im Geiste mit moderner Unity-Grafik. Sogar die Vermischung von Realität und Fantasy hat das kleine Studio als Aufhänger für die Geschichte übernommen. Nach einem von euch verschuldeten Autounfall landet ihr in der Fantasywelt von Corven, wo ihr nicht nur mit der Vernichtung eines Dämons beauftragt werdet, sondern auch mit euch selbst ins Reine kommen müsst. So streift ihr durch die offene Welt, schlagt Schlachten in pausierbarer Echtzeit und sprecht mit NPCs, die sich euch sogar anschließen können. Die Interaktion mit der Spielwelt soll dabei oberste Priorität haben, eben ganz wie im guten alten Ultima.

Dass ein solches Spielprinzip einen Richard Garriott anlockt, ist also nicht verwunderlich. Und noch ein weiterer Ultima-Veteran ist mit an Bord: Denis Loubet, der für die Artworks der meisten alten Ultimas verantwortlich war, wird auch bei Corven - Path of Redemption das Box-Artwork designen, in dessen Genuss zunächst nur die Top-Spender kommen. Die erhalten zudem eine Stoffkarte und diverse andere Goodies zum Spiel beigelegt. Zu den Stretchgoals der Kickstarter-Kampagne zählen unter anderem eine Umsetzung für Konsolen und der derzeit nicht eingeplante Tag-und-Nacht-Zyklus der Spielwelt inklusive individueller Tagesabläufe der NPCs. Der aktuelle Plan für eine Fertigstellung von Corven - Path of Redemption: Anfang 2022.