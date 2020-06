HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unzählige tolle Spiele – doch welches ist euer Favorit? Mit den Days of Play Awards wollen wir genau dieser Frage auf den Grund gehen und mit eurer Hilfe herausfinden, was die beliebtesten Spiele unserer Community sind. Dazu haben wir zahlreiche Lieblinge in sieben Kategorien aufgeteilt und lassen sie nun gegeneinander antreten.

Jetzt seid ihr gefragt: Was lässt euer Herz schneller schlagen?