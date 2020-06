PM: Days of Play: Spiele, bei denen ihr eure Freunde besiegen könnt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jede Menge starke Spiele zum absoluten Schnäppchenpreis: Während der Days of Play im PlayStation Store könnt ihr euch vom 3. bis zum 17. Juni Mega-Rabatte von bis zu 85% auf absolute Top-Titel sichern. Zum Beispiel auf die besten Games, bei deinen ihr gegen eure Freunde antreten und dabei mal so richtig zeigen könnt, wie gut ihr seid.

FIFA 20

Vom talentierten Straßenkicker zum Superstar am Leder: Der Story-Modus von EA Sports FIFA 20 ist packend und herausfordernd. Dazu könnt ihr gewohnt die besten Mannschaften internationaler Ligen zum Erfolg schießen und seit langem wieder im VOLTA-Modus authentischen Straßenfußball spielen. Für ein direktes Ball-Duell mit euren Freunden stehen euch online und offline eine Reihe Mehrspieler-Modi zur Verfügung, zum Beispiel den Klassiker Anstoß. Schnappt euch jeder einen Controller und tragt ein Match aus, ohne Fouls, rote Karten und unnötige Abseitsregeln.

EA Sports FIFA 20:

Genre: Sport

Preis: 69,99€ -> 9,99€

Mortal Kombat 11

Die Mutter aller Over the Top-Prügler ist wirklich nichts für Zartbesaitete. Gerade in den Fatalities wird mit Pixelblut und knochenbrechenden Aktionen, bei denen es einem schon beim bloßen Zuschauen überall schmerzt, wirklich nicht gespart. Spielerisch bietet Mortal Kombat 11 höchste Qualität und die Auswahl aus 34 gewaltbereiten Kämpfern ist mehr als ordentlich. Sucht euch euren Liebling aus und tretet mit Johnny Cage, Raiden, Sub-Zero oder dem Terminator gegen einen Freund an. Nach einer ordentlichen Tracht Prügel, natürlich rein virtuell, steht dann fest, wer der bessere ist. Seit dem Aftermath-DLC geht es übrigens nicht immer nur blutig zur Sache, wenn ihr einen Kampf mit einem Finisher beendet: Mit den nagelneuen Friendship-Fatalities zeigt ihr eurem Gegner ganz viel Liebe, drückt schon mal einen riesigen Teddy oder lasst Herzen regnen. Das ist doch mal eine schöne Alternative.

Mortal Kombat 11:

Genre: Kampf

Preis: 49,99€ -> 24,99€

Everybody’s Golf

Wenn ihr Lust auf eine gute Partie Golf habt und euch auf dem Grün mit Freunden messen wollt, dann ist Everybody’s Golf genau das richtige Spiel für euch. Das Spielprinzip bietet ordentlich Tiefgang, ohne gleich eine staubtrockene Simulation zu werden. Bevor ihr einen Birdie schlagen könnt, steht aber schon eine Menge Übung an, bevor euer Abschlags-Timing und Schwungkraft perfekt sitzen und ihr die Turniere dominiert. Gegen bis zu drei weitere Freunde tretet ihr auch offline an und ihr braucht noch nicht mal mehr als einen Controller dazu. Den könnt ihr einfach weiterreichen, wenn der nächste Spieler an der Reihe ist. Übrigens ist auch die spannende PS VR-Variante Everybody’s Golf VR für gerade mal € 9,99 im Angebot.

Everybody’s Golf:

Genre: Sport

Preis: 39,99€ -> 12,99€

Dragon Ball FighterZ

Spektakuläre Kämpfe zwischen mächtigen Helden in der beeindruckenden Kulisse des Kult-Animes von Akira Toriyama: Klar, die Rede ist von dem effektvollen Beat ’em up Dragon Ball FighterZ. In der Rolle von bekannten Dragonball-Charakteren, wie Son-Goku, Vegata, Goku Schwarz oder dem brandneuen C-21, prügelt ihr euch quer durch das spannende Anime-Universum. Neben einem starken Story-Modus, 3 gegen 3 Tag-Team-Matches und Online-Kämpfen, könnt ihr natürlich auch die Offline-Lobby aufsuchen gezielt und einen Freund herausfordern. Wenn ihr gerne den FighterZ-Pass mit acht neuen Figuren und einem Kommentatoren-Stimmpaket gleich mit dazu haben möchtet, dann greift zur ebenfalls drastisch reduzierten Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition.

Dragon Ball FighterZ:

Genre: Kampf

Preis: 69,99€ -> 14,99€

Doom Eternal

Keine Frage: Das mit einem Metal-lastigen Soundtrack unterlegte Dämonenschlachten in Doom Eternal ist Nervenkitzel pur. Wenn ihr die Erde im Verlauf der ganz schön herausfordernden Kampagne von der Höllenbrut befreit habt, solltet ihr unbedingt den ungewöhnlichen Mehrspieler-Modus Battlemode ausprobieren. Dabei handelt es sich um einen asymmetrisches 2v1-Gameplay, ähnlich dem von Predator: Hunting Grounds, das ihr übrigens auch im Sale bekommt. Im Battlemode kämpfen zwei Spieler in der Rolle von Dämonen gegen einen Spieler, der als voll ausgerüsteter Slayer in die Arena steigt. Erstellt euch ein privates Match, ladet eure Freunde ein und liefert euch eine epische Schlacht.

Doom Eternal:

Genre: Action

Preis: 69,99€ -> 44,99€

Tekken 7

Eine Legende aus PS ONE-Zeiten stirbt nie: In dem brutal inszenierten Beat ’em up Tekken 7 geht in dem Familienkrieg des Mishima-Klans ordentlich zur Sache. Mit dem sehr effektiven Kampfsystem aus Rage Arts, Rage Drives und Power Crushern teilt ihr kräftig aus und schickt auch den härtesten Opponenten im epischen Story-Modus brachial zu Boden. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr die Steuerung perfekt erlernt habt und geschmeidig zum genau richtigen Zeitpunkt die Knöpfe drückt. Schnappt euch jeder einen Controller, wählt euren Lieblings-Fighter und zeigt, was ihr in der Arena alles drauf habt.

Tekken 7:

Genre: Kampf

Preis: 49,99€ -> 9,99€