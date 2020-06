PM: NEUE ZEIT: Diesen Donnerstag richten wir unseren Blick auf die Zukunft des Gamings auf der PS5 (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis dafür, dass wir dieses PS5-Event auf Donnerstag, den 11. Juni 22:00 Uhr MESZ verschoben haben. Wir wollten in dieser historischen und wichtigen Zeit anderen die Bühne überlassen.

Da das Event nun für den 11. Juni bestätigt wurde, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das voraufgezeichnete Programm in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde übertragen wird. Das hat es uns erleichtert, die Show vorzubereiten – in einer Zeit, in der viele unserer Teams und Entwickler von zu Hause aus arbeiten. Die Spiele, die wir euch am Donnerstag vorstellen werden, sehen – wie ihr euch sicher denken könnt – noch besser aus, wenn ihr sie mit einem 4K-TV auf der PS5 spielt.

Wir empfehlen euch außerdem, euch die Show möglichst mit Kopfhörern anzusehen. Wir haben einige coole Audioeffekte eingebaut, die ihre Wirkung auf Smartphone- oder Laptop-Lautsprechern nur bedingt entfalten.

Nun aber genug geredet! Nachfolgend findet ihr eine aktualisierte Version von Jims ursprünglichem Beitrag.

Bis Donnerstag!

Obwohl wir verstehen, dass Spieler weltweit gespannt darauf warten PS5-Spiele zu sehen, glauben wir nicht, dass jetzt eine Zeit zum Feiern ist, und wir möchten vorerst zurücktreten und zulassen, dass wichtigere Stimmen gehört werden.

Mit jeder Generation, von der ersten PlayStation bis zur PlayStation 4, streben wir ein höheres Ziel an und erweitern die Grenzen, um den Erlebnisraum unserer Community zu verbessern. Das ist seit mehr als 25 Jahren die Mission der PlayStation-Marke. Eine Mission, an der ich fast von Anfang an beteiligt war.

Es gibt nur wenige Dinge, die so aufregend sind wie der Start einer neuen Konsole. Obwohl dieser Weg zum Start etwas … anders war, freuen wir uns wie immer, euch auf diesem Weg zu begleiten, um die Zukunft von Videospielen neu zu definieren.

Wir haben euch von den technischen Daten erzählt und den neuen DualSense Wireless-Controller gezeigt. Aber was ist ein Start ohne Spiele?

Deshalb freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet. Die Spiele für PS5 sind die besten der Branche aus innovativen Studios auf der ganzen Welt. Studios, sowohl größer als auch kleiner, die neueren und etablierten, alle haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden.

Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen, und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5 und, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen.

Seid auf Twitch oder YouTube am 11 Juni um 22:00 Uhr MESZ dabei, um zu sehen, was wir für die nächste Generation von Spielen auf Lager haben. Ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen.