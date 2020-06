Entwickler in der Corona-Krise: Fragen an RockFishGames aus Hamburg

In die Krise, aus der Krise

Bezogen auf meinen Beruf hat sich für mich als Freelancer in der Corona-Krise nur wenig verändert. Lediglich die seit Ende Februar reihenweise abgesagten Anspielevents zeigten deutlich, dass andere Zeiten angebrochen waren. Gerade für Festangestellte, die ansonsten täglich ins Büro fahren, oder auch Berufstätige mit Kindern änderte sich erheblich mehr. Und auch Firmen mussten schnell und angemessen reagierieren, darunter etliche Spielestudios in Deutschland.

Ich habe kürzlich die Gelegenheit genutzt, mit drei davon über die Auswirkungen des Covid-19-Virus auf ihre Arbeit zu sprechen und auch nach den möglichen Langzeitkonsequenzen der Coronoa-Krise zu befragen. Konkret konnte ich mit Vertretern von Deck13, King Art und RockFishGames sprechen. Den Anfang macht Michael Schade von RockFishGames aus Hamburg, die vor wenigen Tagen die Closed-Alpha zu ihrem Weltraum-Actionspiel Everspace 2 veröffentlichten.

Benjamin Braun: Die Covid-19-Pandemie hat Lebensalltag und Arbeit aller verändert. Wie haben sich die Einschränkungen auf eure Arbeit als Spielstudio ausgewirkt? Welche zwingende Umstellung war dabei die größte Herausforderung und weshalb?

Michael Schade: Anlässlich eines Infektionsverdachts im Privatumfeld eines unserer Mitarbeiter hatten wir bereits Mitte März allen Mitarbeiter dringend empfohlen, von zu Hause zu arbeiten, was alle Kollegen dankbar angenommen haben. Lediglich unser Audio Director komponiert neue Musikstücke und feilt weiter fleißig an Soundeffekten in unserem Soundstudio, während einer unserer Programmierer allein im Großraum an einer Portierung arbeitet, die Zugriff auf festinstallierte Hardware im Studio erfordert. Ansonsten klappte die rein technische Umstellung auf Homeoffice innerhalb von 48 Stunden recht gut, da auch vor Corona einige Kollegen immer mal wieder von zu Hause gearbeitet hatten. Allerdings mussten wir schon früh feststellen, dass bei einem grafikintensiven Titel wie Everspace 2 das tägliche Hoch- und Runterladen der aktuellen Version und das Einchecken von Lightmaps sowie anderen hochauflösenden Grafik-Assets kein Spaß ist. Was im Studio eine Sache von wenigen Minuten war, dauert jetzt je nach Internetverbindung im Homeoffice auch gerne mal ein paar Stunden.

Benjamin Braun: Inwieweit erschwert die flächendeckende Arbeit im Homeoffice eure Arbeit? Kann man aus der Not gar eine Tugend machen und in der neuen Situation bestimmte, sonst eher langwierige Prozesse sogar irgendwie effizienter gestalten? Was ist zum Beispiel mit Team-Besprechungen, sind die via Discord, Skype oder sonst was weniger ergiebig oder gar fruchtbarer als sonst?

Michael Schade: In der Tat laufen einige Prozesse jetzt sogar schneller und effizienter als zuvor, da die Abstimmung per Slack, Discord und Shotgun mehr Disziplin und Fokus von allen im Team erfordert. Nicht nur Teambesprechungen verlaufen remote deutlich fokussierter, unsere Projektplanung ist jetzt ebenfalls akkurater und straffer organisiert, was zuvor wenig populär im Team war, da wir es gewohnt waren, kleine Tasks auch mal eben über den Tisch zu werfen – und wer gibt schon gern liebgewonnene Gewohnheiten auf?

Da das jetzt jedoch nicht mehr geht, machen wir im gesamten Team die Erfahrung, dass uns mehr Struktur prinzipiell gut tut. Einige Kollegen attestieren sogar, dass sie zuhause um ein Vielfaches effizienter arbeiten, da sie weniger abgelenkt werden als zuvor im offenen Studio. Bei Kollegen mit kleinen Kindern ist das jedoch eher umgekehrt, sorgt aber immer wieder für herrliche Lacher, wenn Videos intern die Runde machen, in denen es schonungslose Kritik vom Nachwuchs am neuesten Projektstand hagelt. Im abstimmungsintensiven Kreativprozess zeigen sich dann aber auch generell die Nachteile von Remote-Team-Arbeit in allen Disziplinen, da man eben nicht mal eben um einen Bildschirm herum die Köpfe zusammenstecken kann, um ein kniffliges Problem zu lösen.

Benjamin Braun: Wieviele Mitarbeiter hat RockFishGames aktuell ungefähr, wie groß ist der Anteil am Homeoffice und wie groß war er vor Corona?

Michael Schade: In unserem Studio in Hamburg arbeiten derzeit 22 Festangestellte. Dazu kommen dann noch jeweils noch ein Kollege in den USA und der Schweiz im Bereich Community Management sowie jeweils ein freier Mitarbeiter aus den USA, Irland und Japan in den Bereichen Story Writing und Concept Art. Unsere Freelancer haben natürlich auch vor Corona von zuhause gearbeitet, sodass derzeit also 18 von 20 "Studio-Mitarbeitern" seit gut zwei Monaten ebenfalls im Homeoffice sind, von denen vor Corona vielleicht fünf Kollegen hin und wieder kleinere Tasks nach Feierabend oder auch mal am Wochenende daheim ausgeführt haben.

Benjamin Braun: Es gab in Corona-Zeiten zwar ein paar meist kürzere Verschiebungen von Spielen, aber nur selten gingen welche mehr als eine Woche später als geplant an den Start. Sind Spielestudios quasi immun oder werden die wahren Dimensionen der Krise erst in Richtung Weihnachtsgeschäft erleben?

Michael Schade: Das kommt ganz darauf an, um welche Art von Spiel es sich handelt und in welcher Projektphase es sich befindet. Die Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, waren zumindest von der Content-Erstellung her abgeschlossen, sodass Lokalisierung, Testing, Bugfixing, Erstellung von Marketingunterlagen und so weiter vergleichsweise problemlos auch im Homeoffice und gegebenenfalls über den Globus verteilt durchgeführt werden konnten.

Ganz anders sieht das bei Titeln aus, die noch mitten in der Produktion stecken. Insbesondere Triple-A-Spiele, bei denen noch viele Mocap-Aufnahmen und Voice Recording anstehen, stehen jetzt natürlich von einem riesigen Problem, und wir wissen bereists von einigen großen Titeln, die um sechs bis zwölf Monate verschoben werden, was wiederum große Löcher in die Bilanzen von Triple-A-Publishern reißen wird. Hier bietet sich aber wiederum auch eine Chance für kleinere Studios, mit ihren weniger aufwendigen Titeln das Medienvakuum in der zweiten Jahreshälfte aufzufüllen. So werden wir anlässlich der unmittelbar anstehenden Veröffentlichung der Closed Alpha von Everspace 2 mit diversen Trailer, aufgezeichneten Interviews und Live-Streams bei top Digital-Events wie IGN Summer of Gaming oder der PC Gaming Show von PC Gamer und einigen anderen dabei sein. Auch wenn die Alpha bereits echt gut aussieht, dass wir jetzt im Sommer bei fünf großen Shows dabei sind, hätten wir nie gewagt zu träumen.

Benjamin Braun: Euer aktuelles Spiel Everspace 2 soll erst im vierten Quartal 2020 erscheinen, da bleibt also noch gut Zeit. Siehst du dennoch die Gefahr, dass die Corona-Krise den geplanten Release gefährden könnte oder wäre eine denkbare Verschiebung eher "typischen" Verzögerungen in der Produktion geschuldet, die auch ohne Corona möglich wären?

Michael Schade: Wir hatten die Auswirkung von Corona ja früh antizipiert und bereits im März angekündigt, dass sich der Steam Early Access um drei Monate verschieben wird. Nach den Erfahrung der letzten zwei Monate im Homeoffice denken wir, dass wir den neuen Termin selbst mit Arbeiten im Homeoffice über die nächsten Monate werden halten können. In der Spieleentwicklung kann man natürlich nie sicher sein, was unvorhergesehene Probleme angeht, aber wir sind mit dem aktuellen Stand der Closed Alpha ziemlich happy. Insofern liegt der schwierigste Teil bereits hinter uns und wir können uns jetzt voll auf die Content-Produktion für eine große Spielewelt konzentrieren.

Benjamin Braun: Was haben bei euch die Corona-Lockerungen bewirkt? Ist inzwischen wieder mehr oder weniger alles beim Alten?

Michael Schade: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Unsere Arbeitssituation ist unverändert, aber wir freuen uns schon drauf, uns endlich alle mal wieder zu einem entspannten Barbecue bei uns im Hof treffen zu können. Auch wenn Homeoffice bei uns an sich gut funktioniert, so vermissen wir den persönlichen Kontakt mit den Kollegen schon – was letzten Endes aber auch ein tolles Zeichen für unseren Team-Zusammenhalt ist. So eine Krise schweißt im Zweifel halt alle doch noch weiter zusammen.

Benjamin Braun: Ist die Corona-Krise aus deiner Sicht eher für kleinere oder eher für die größeren Studios eine größere Herausforderung? Oder anders gefragt, können kleinere Teams flexibler auf die neuen Gegebenheiten reagieren oder bedeutet es für alle Studios mehr oder unabhängig von der Größe eine ähnlich große Umstellung?

Michael Schade: Für große Studios mit vielen hundert Mitarbeitern ist die Umstellung auf Homeoffice rein technisch und logistisch sicher eine größere Herausforderung, aber diese sind dafür finanziell häufig besser aufgestellt, weil große Publisher eine Verschiebung im allgemeinen verkraften können. Für kleine bis mittelgroße Studios, die gehofft hatten, auf der GDC den nächsten Deal eintüten zu können, ist Corona natürlich eine Vollkatastrophe. Nicht nur, dass die ganzen Business-Termine nicht stattfanden und nur teilweise durch Videocalls ersetzt werden konnten. Im Prinzip sind alle Deals für Neuproduktionen für sechs bis zwölf Monate auf Eis. Wenn man also nicht wie wir bereits eine stabile Alpha mit nahezu finalen Inhalten am Start hat, dürfte es gerade wirklich sehr, sehr schwer sein. Zumal ohne laufende Einnahmen und ohne aussichtsreiches Neuprojekt dann auch keine Chance auf KfW-Mittel [KfW ist das Kürzel für eine große Förderbank in Frankfurt am Main, Anm. d. Autors] besteht. Bleibt lediglich zu hoffen, dass die große Games-Förderung jetzt zeitnah startet und Projekte dann auch deutlich schneller bewilligt werden.



