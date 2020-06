Zankstelle Vol. 46: Abos und andere Komfübel

Gaming-Haushalte sahen in den Achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ja meistens noch recht aufgeräumt aus: zwei bis drei gerammelt volle Disketten-Boxen neben dem C64 und fertig war der Lack. Liebevoll mit Bleistift beschriebene Label zierten die Sicherungskopien in unzähligen Kinderzimmern. Später wurden die Gamer erwachsener und kauften sich vom selbst verdienten Geld einige Spiele samt Original-Verpackungen in schönen großen Boxen. Das sah so lange gut im Regal aus, bis der erste Umzug anstand und der große Wegwerf-Wahn begann. Marie Kondo wäre damals sehr stolz auf uns gewesen. Mit Steam begann dann die Digitalisierung unseres Hobbies. Statt Kilometer um Kilometer Boxen und Cds anzusammeln, lagerten wir die Stapel auf virtuellen und damit staubfreien Regalen. Steam-Blitz-Sales und Bundles mit vielen mittelmäßigen Spielen ließen auch diese Ecken schnell unübersichtlich werden, wenn man (wie der Verfasser dieser Zeilen) nicht aufpasste.

Mit dem rasend schnell voran schreitenden Glasfaser-Ausbau in Deutschland wurden in der nächsten Phase Streaming-Angebote und Abo-Dienste für die Gaming-Freunde interessanter. Und ja, im vorherigen Satz ist ein kleiner Gag versteckt. Nach eher schleppendem Beginn tummeln sich auf diesem Markt mittlerweile einige Anbieter wie Microsoft, Sony, EA und Google. Zeit für die Zankstelle, die Angebote in der Auslage ein wenig genauer zu beschnuppern und einzuordnen. Bei einem gut gepflegten Dienst liegen die Vorteile ja auf der Hand: aktuelle Titel für wenig Geld an- und durchspielen. Und dabei vielleicht auch die ein oder andere kleine Perle entdecken, die man sonst nie ausprobiert hätte. Doch wenn wie in dieser Folge ein Elfant dabei ist, werden auch die Nachteile eines solchen Abos gnadenlos ans Licht gezerrt. Ebenfalls mit dabei sind noch die beiden GG-User Hendrik und Fantastic Nerd, so dass am Ende knapp zwei Stunden gepflegt diskutiert wurde.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud.