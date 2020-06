PC Gaming Show: Mehr als 50 Spiele werden präsentiert

Die vom US-Magazin PC Gamer präsentierte PC Games Show fand in den letzten Jahren im Rahmen der E3 statt. Trotz Absage der Messe aufgrund der Covid-19-Pandemie sollte die Show am vergangenen Samstag, den 06. Juni stattfinden. Wenige Tage davor wurde eine Verschiebung um eine Woche auf den 13. Juni bekannt gegeben, Grund waren diesmal die Ereignisse in den USA um den Tod von George Floyd und die darauffolgenden, teils gewalttätigen Proteste. Der neue Termin steht aber und heute wurden weitere Details veröffentlicht.

So wird die zweistündige Show am Samstag um 20 Uhr deutscher Zeit beginnen und von den beiden eSports-Kommentatoren Frankie Ward und Sean "[Day9]" Plott moderiert. Unterstützt werden sie von diversen Gaststars aus der Spielebranche. Insgesamt sollen über 50 Spiele vorgestellt werden. Die Titel sind größtenteils noch geheim, aber einige der vertretenen Entwickler wurden schon bekannt gegeben. Dazu gehören Namen wie Dontnod, Funcom, Humble Games, Rebellion oder auch Sega, die ihre kommenden PC-Spiele präsentieren. 2K Games wird mit Mafia - Definitive Edition vorbeischauen, Perfect World zeigt unter anderem Torchlight 3 und die Bossa Studios wetzen das Skalpell in Surgeon Simulator 2.

Der Live-Stream wird auf den Plattformen Twitch, YouTube, Facebook und Twitter übertragen, die Aufzeichnung wird im Nachhinein auf YouTube zu sehen sein. Übrigens: Wer sich auch für Konsolenspiele interessiert, kann direkt im Anschluss die Future Games Show verfolgen, die sich mit der kommenden Konsolengeneration und anderen Themen befassen soll. Die aus den Uncharted-Spielen bekannten Synchronsprecher Nolan North und Emily Rose empfangen eine weitere Riege an Entwicklern. Es sollen nicht weniger als sieben Weltpremieren von Spielen, die noch 2020 für PC und Konsolen erscheinen, präsentiert werden. Dies gibt es auf der Webseite von GamesRadar bzw. deren Twitch-, YouTube- oder Facebook-Seiten zu sehen.