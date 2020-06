Crucible: Spielmodi werden runtergedampft, Patches für Kern-Gameplay

PC

Am 20. Mai 2020 startete der F2P-Helden-Shooter Crucible (in der Preview) von den Amazon Game Studios. Der Shooter vermengte eine ganze Menge Elemente der Konkurrenz: PvP mit Helden, Monster in der Umgebung und Basen brachten etwas MOBA-Flair und ein Spielmodus war eine Battle-Royale-Variante. Der Mix zeigte in manchen Bereichen Potential, doch hatte noch Schwächen wie fehlenden Voice-Chat und unbefriedigendes Treffer-Feedback.

Nach dem durchwachsenen Feedback zum Launch haben die Entwickler in einem Update die weiteren Pläne für Crucible vorgestellt. So wird der Start der ersten kompetitiven Season verschoben. Stattdessen will man Kern-Gameplay und User-Komfort verbessern. Dazu gehört auch, dass zwei der drei Modi eingestellt werden und sich der Multiplayer-Shooter nun komplett um den beliebtesten Modus Herz der Schwärme dreht. Darin spawnt in Intervallen ein Riesenmonster auf der Karte und zwei 4er-Teams kämpfen darum, als erstes drei der Herzen einzusammeln, die das Biest bei seinem Tod verliert.

In einer ersten Phase soll in regelmäßigen Updates diesen Modus, das Matchmaking und mehr verfeinern und wichtige Features wie Voice-Chat und Maßnahmen gegen AFK-Spieler bringen. In einer zweiten Phase sollen weitere Spielsysteme hinzukommen und Crucible weiteres Feedback der Spieler umgesetzt werden.