Xbox-App für Windows seit Update mit Mod-Support für PC-Spiele

Die Xbox-App für Windows befindet sich zwar offiziell immer noch im Beta-Stadium, Microsoft werkelt aber beständig daran, sie zu verbessern. Kein Wunder, schließlich ist sie aktuell die einzige Möglichkeit, um auf dem Rechenknecht an Spiele aus dem Gamepass zu kommen.

Mit dem letzten Update des Programms hat Microsoft die Möglichkeit eingeführt, Mods in Spielen zu nutzen. Das war seit langer Zeit ein Kritikpunkt der PC-Community. Aktuell ist die Auswahl an Titeln, die Fan-Inhalte unterstützen noch ziemlich überschaubar, es ist aber anzunehmen, dass immer mehr Entwickler auf den Zug aufspringen werden. Laut den Kollegen von Windows Central ist das einzige Spiel aktuell Into the Breach (im Test, Note: 8.0). Einen Mod-Shop gibt es aktuell noch nicht, ihr müsst also auf externe Seiten zurückgreifen.