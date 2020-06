Steam Topseller KW 23/2020: Panzer, Piraten und eine Loot-Shooter-Hoffnung

PC XOne

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (1. bis 7. Juni 2020) konnte sich ein Steam-Neuling auf Anhieb den ersten Platz sichern. Das 2018 von Microsoft auf Xbox One und PC (nur per Microsoft Store) erschienene Piraten-Koop-Adventure Sea of Thieves wurde am 3. Juni auch auf Steam veröffentlicht und erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit. Selbst das Remaster eines absoluten Klassikers kann es hinter sich lassen und auf den Silberrang verweisen: die Command & Conquer Remastered Collection (im Video von GG-Chef Jörg Langer).

Das Valve Index VR Kit feiert nach zwei Wochen Abstinenz sein Comeback in der Wochen-Hitliste und erreicht auf Anhieb wieder Platz drei. Ein weiterer Charts-Dauergast verbessert sich - nicht zuletzt dank des noch bis morgen Abend andauernden Free Weekends - vom achten auf den vierten Platz: Playerunknown's Battlegrounds.

Electronic Arts veröffentlichte in dieser Woche 25 zumeist ältere Spiele erstmals auf Valves Vertriebsplattform, nachdem diese bis dato Origin-exklusiv angeboten wurden. Nur eines aus dieser Runde schafft den Sprung in die Charts, und zwar der 2019er Ableger einer langlebigen Rennspielserie: Need for Speed - Heat erreicht Rang fünf.

Monster Train und Deep Rock Galactic verlieren in dieser Woche an Boden und belegen nur noch den achten beziehungsweise neunten Platz, während Resident Evil 3 (Rang sechs) und Ori and the Will of the Wisps (Platz zehn) jeweils Re-Entries verzeichnen können.

Einen weiteren Neueinsteiger stellt der auf Rang sieben platzierte Egoshooter-Roguelite-RPG-Mix Gunfire Reborn dar. Der Indie-Titel, Ende Mai in den Early Access gestartet, weist eine 95-Prozent-Positiv-Quote bei den über 1.700 Steam-Reviews auf. Den Trailer zum Loot-Shooter mit dem besonderen Artstyle könnt ihr euch zum Abschluss dieser News zu Gemüte führen.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Sea of Thieves - 2 Command & Conquer Remastered Collection - 3 Valve Index VR Kit - 4 Playerunknown's Battlegrounds 8 5 Need for Speed - Heat - 6 Resident Evil 3 - 7 Gunfire Reborn - 8 Monster Train 3 9 Deep Rock Galactic 7 10 Ori and the Will of the Wisps -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Nachfolgend seht ihr die Top Ten der aktuell meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Crusader Kings 3 01.09.2020 8 Hollow Knight - Silksong 2020 9 Kerbal Space Program 2 2020 10 Horizon - Zero Dawn Sommer 2020

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access