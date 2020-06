Alien The Message: 43 Min. langer Fanfilm von GG-User Direx verfügbar

Alien - Isolation ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor Kurzem informierten wir euch über das umfangreiche und arbeitsintensive Freizeitprojekts unseres Users direx, den nicht wenige von durch seine Arbeit als Cutter für diverse GG-Dokumentationen kennen dürften. In unserem Beitrag wiesen wir samt Trailer und Making-Of-Video auf die bevorstehende Veröffentlichung seines Fanfilms Alien The Message hin, zugleich führten wir ein kurzes Interview zu diesem Vorhaben, dessen Ursprung im Sommer 2017 liegt. Unter anderem äußerte sich René Jacob zur verwendeten Technik, dem Casting der Darsteller und der Produktionszeit.

Wie angekündigt, fand die Premiere von Alien The Message in der Nacht des 6. Juni um 23 Uhr via YouTube statt. Der 43 Minuten lange Animationsfilm liegt in der 1080p-Auflösung vor und bietet zudem deutsche Untertitel. In der Videobeschreibung empfiehlt direx außerdem, Alien aus dem Jahr 1979 zuerst zu schauen, da sein Projekt einige bedeutende Spoiler enthält.

Über die Hintergrundgeschichte und den Verlauf von Alien The Message gehen wir an dieser Stelle bewusst nicht ein. Stattdessen schließen wir mit den Worten des Verantwortlichen: „Die Realisierung war eine wilde Fahrt und ich hoffe, dass euch das Anschauen Spaß bereitet.“