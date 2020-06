Bundle gegen Rassismus: itch.io vergibt 740 Spiele für 5 US-Dollar [Upd.]

Update vom 10.6.2020

Die Anti-Rassismus-Aktion von itch.io, bei der in einem Bundle for Racial Justice and Equality genannten Spielepaket über 740 Titel für 5 US-Dollar fast verschenkt werden, ist auf größeres Interesse gestoßen, als man scheinbar erwartet hatte. Mittlerweile ist nicht nur eine Summe von mehr als 3 Millionen US-Dollar zusammengekommen, sondern hat sich die Anzahl der enthaltenen Spiele auf über 1000 erhöht.

Durchschnittlich wurden von weit mehr als 200.000 Menschen 11,46 US-Dollar gespendet, die höchste Summe ging im Wert von 5000 US-Dollar auf die Konten der begünstigten Organisationen NAACP Legal Defense and Educational Fund und Community Bail Fund. Via Twitter hält itch.io die Öffentlichkeit über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Dort werden auch einige der neu hinzugefügten Titel vorgestellt. Die Aktion läuft noch sechs Tage.

Original-Meldung vom 7.6.2020

Mehr als 740 Spiele, über 560 Entwickler, Mindesteinsatz 5 US-Dollar, die Einnahmen werden komplett gespendet: Im Protest und Kampf gegen Rassismus und Gewalt gegen Schwarze will sich das Crowdfunding-Portal itch.io eindeutig positionieren. Das geht am einfachsten durch Spenden an Einrichtungen, die sich für die gute Sache einsetzen. Die Organisationen Community Bail Fund sowie NAACP Legal Defense and Educational Fund gehören dazu und dürfen sich auf die Einnahmen des vielleicht größten Spiele-Bundles bisher freuen, dem Bundle for Racial Justice and Equality.

Aus einer Liste von 742 meist unbekannten Spielen von ebenso unbekannten Entwicklern dürft ihr euch für eine PayPal- oder Kreditkartenspende von mindestens 5 US-Dollar (circa 4,50 Euro) frei bedienen und kommt dabei ohne DRM oder Drittanbieter wie Steam aus. Wer möchte, kann den Betrag schrittweise erhöhen. Der Wert des Bundles liegt bei rund 3.400 US-Dollar.

Zu den bekannteren Vertretern der leider nicht alphabetisch sortierten Liste gehören das Open-World-Adventure Oxenfree, Overland, Super Hexagon oder das Abenteuer Night in the Woods. Ursprünglich hatten die Betreiber ein Ziel von 500.000 US-Dollar angestrebt, mittlerweile ist die Summe durch mehr als 130.000 Spender auf über 1,5 Millionen gewachsen, Tendenz steigend. Die Aktion läuft noch bis zum 16. Juni 2020.

Mit dem Black Lives Matter Support Bundle hat itch.io ein weiteres Spielepaket für den guten Zweck am Laufen, in dem es für 20 US-Dollar 11 größere Spiele wie Blood Under The Bridge, The Night Fisherman oder Even in Arcadia gibt. Legt ihr noch weitere 20 Dollar drauf, gibt es zusätzliche neun Titel, darunter Starcrossed, Coffee Talk oder Shattered Planet. Diese Aktion läuft noch bis zum 20. Juni, mehr Informationen findet ihr auf der Seite zum Bundle.