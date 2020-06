Wertung relevant oder nicht?

Teaser Die meisten Spielemagazine vergeben sie noch: Wertungen. Ob Zehner- oder Hundertersystem, wie sehr macht ihr davon den Kauf bei Spielen abhängig oder dienen euch Wertungen eher als Orientierungshilfe?

Es soll ja angeblich Spieler geben, für die der sogenannte Metascore der internationalen Spielemagazine das entscheidende Kriterium ist, ob schließlich auch der Kauf des jeweiligen Produkts erfolgt. Darüber, ob einem das Spiel persönlich liegen könnte, sagt dieser aufs Hundertersystem angepasste Durchschnittswert allein natürlich ähnlich wenig aus, wie es bei einer einzelnen Zahlenwertung der Fall ist, wenn man sie abseits des dazugehörigen Tests aufnimmt. God of War (im Test: Note 9.0 ), was an dieser Stelle nur als beliebiges Beispiel genannt sei, ergatterte bei den auf Metacritic.com gelisteten Tests etwa eine Durchschnittsbewertung von 94 von 100 Punkten. Dass es für das zweifellos starke Actionspiel von Sony damit dennoch nicht automatisch zum Kauftipp „für alle“ reicht, müssen wir wohl kaum weiter erläutern.Wertungen der professionellen Spielemagazine haben für sich genommen deswegen allerdings nichts an ihrer Bedeutung verloren, gerade eben weil einzelne Reviews nicht bloß eine Zahlenwertung umfassen, sondern im dazugehörigen Text oder Video genauer aufgeschlüsselt, was ein Spiel gut oder auch schlechter macht. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie groß der Einfluss von Wertungen an sich auf eure Kaufentscheidung hat. Dient die Zahlenwertung für euch eher als grobe Orientierung, schlagt ihr zu, wenn eine bestimmte Note vergeben wird oder ist eine positive Wertung eures Stammmagazins beziehungsweise eines bestimmten Testers bloß ein wichtiger Grund, auf euer generelles Interesse am Spiel auch Taten (sprich den Kauf) folgen zu lassen?Die Frage, die Antwortoptionen findet ihr wie immer direkt in der Umfrage unter dieser News, richtig sich dabei ausschließlich danach, ob Spieletests eure Kaufentscheidung zum Launch beeinflussen, nicht danach, ob Tests Interesse wecken und ihr womöglich nach einer Preissenkung oder Ähnlichem deswegen auf ein Spiel zurückkommt, das ihr ansonsten wohl ausgelassen hättet. Lasst uns eure Antwort jedenfalls in der Umfrage wissen und beschreibt uns in den Kommentaren unter der News eure Meinung zum aktuellen Wochenthema gerne genauer. Fühlt euch ferner frei darin, eure Sicht auf das Thema mit den anderen Usern und der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen – aufgrund des Feiertags erfolgt die Auflösung diesmal allerdings gegebenenfalls etwas später. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link