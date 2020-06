Spellforce 3: Standalone-Erweiterung Fallen God angekündigt

Als THQ Nordic im Dezember 2017 den Echtzeit-Strategie-Rollenspiel-Mixveröffentlichte, durfte sich im Test (einmal mehr) über ein verbuggtes Spiel "freuen". Die Entwickler von Grimlore Games haben die Fehler aber im Laufe der Zeit größtenteils ausgemerzt und mitzwischenzeitlich ein Add-on veröffentlicht. Nun folgt mitdie nächste Erweiterung, die auch ohne das Hauptspiel lauffähig ist.

In der Geschichte verschlägt es euch auf die Seite eines Stammes von Trollen, die auf dem neuen Kontinent Urgath von Wilderern gejagt und stets auf der Flucht befindlich, Hilfe von einem Elfen bekommen. Dieser empfiehlt die Wiederbelebung eines gefallenen Gottes, dem einzigen, der den Trollen noch helfen kann. Neben einer überarbeiteten Grafik haben die Entwickler neue Fähigkeiten und Fertigkeits-Bäume eingebaut und der Kampagne mehrere Enden verpasst. Die Spielzeit wird mit rund 15 Stunden angegeben, mit dem Modding-Tool lassen sich darüber hinaus eigene Karten erstellen. Im Mehrspieler-Modus könnt ihr eure Armeen aus sechs Rassen (Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, Dunkelelfen, Trolle) in die Schlachten schicken und euch in den Online-Ranglisten platzieren. Noch in diesem Jahr soll Spellforce 3: Fallen God auf PC via Steam verfügbar sein.