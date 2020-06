PM: PlayStation Store: Das sind die Neuerscheinungen der Woche (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen! Nach der kürzlich erfolgten Zusammenführung der US- und EU-Versionen des PlayStation.Blogs sind euch vielleicht hier und da ein paar Änderungen aufgefallen. Neben einigen weiteren Details kombinieren wir nun die Neuerscheinungen der Nordamerikanischen- und EU-Regionen zu einem robusteren, regionsübergreifenden Megapost. Aber nun, zurück zu den Spielen.

Project Warlock schickt die Spieler in einer rasanten Hommage an die Urväter des Genres zurück zu den Wurzeln des Egoshooters. Begebt euch zwischen den 60 Levels des Spiels zurück in die Werkstatt, um eure Waffen oder Zauber zu verbessern, und lasst eure dämonischen Gegner anschließend Bekanntschaft mit dem Harvester – einer vernichtenden Vierfach-Shotgun – oder einer von 37 weiteren Waffen machen. In diesem PS-Blogpost erfahrt ihr mehr über Project Warlock und seinen Entwickler.

Hier sind die neuen Spiele, die euch nächste Woche im PlayStation Store erwarten:

Entschuldigt den Baustaub! In den kommenden Monaten könnten euch einige Ungereimtheiten in diesem Post auffallen, während wir die Backend-Systeme, mit denen wir die Spielinformationen für unsere Liste abfragen, auf den neusten Stand bringen. Die Veröffentlichungstermine der Spiele sollten bei Erscheinen dieses Artikels korrekt sein, aber falls nicht, werden wir uns so schnell wie möglich um die Behebung eventueller Fehler bemühen. Vielen Dank für eure Geduld!