Wochenend-Lesetipps 23/2020: Kommt es auf die Länge an?

Diese Woche warten Themen auf uns, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir prüfen, was die Länge damit zu tun hat, ob Alter ein Handicap sein könnte und warum Schummler in einem Spiel gerade kein Land mehr sehen und sich beschweren. Neben etwas Retro gibt's dann noch einen Artikel zum Journalismus und wie er sich finanzieren könnte. Auch an dieser Stelle wieder vielen Dank für die Einsendung eurer Lesetipps.

Es kommt nicht auf die Länge an …

videospielgeschichten.de vom 23.05.2020, von Sabine Seggewiss

Was könnte außer der Spiellänge noch entscheidend für die Bewertung eines Spieles sein? Bei vielen Entwicklern bekommt man ja das Gefühl, es gebe nichts Wichtigeres mehr. Mir selbst sind ja inzwischen manche Spiele echt zu lang.

Man öffnet die Spielebibliothek und da sind sie – Reihe an Reihe, Titel an Titel. Ein buntes Kaleidoskop an Spielen, welche man entweder immer wieder und wieder besucht oder die noch darauf warten, gespielt zu werden. Bei genauerem Hinsehen fällt – mir zumindest – auf, dass ich keinen einheitlichen Spielstil pflege. Da steht schon mal der “Witcher” neben “Gris” oder ein “Divinity Original Sin 2” neben “Journey”. Natürlich haben beide nicht ansatzweise die gleiche Anzahl an Spielstunden, jedoch weiß man ganz genau, dass man beide Spiele jeweils genauso gern spielt oder gespielt hat. Was ist es also, dass uns zeitgleich an den großen Epen der Spielewelt und den kleinen Juwelen begeistert? Atmosphäre Fangen wir ganz vorne an. Die Atmosphäre ist etwas, das jedem Spieler zuerst entgegenschlägt. Sie kann düster, geheimnisvoll, fröhlich oder romantisch sein (und natürlich noch vieles mehr).

Altern als Computerspieler: Gib mir meine Reflexe zurück

spiegel.de vom 24.05.2020, von Carsten Görig

Nachdem die Zielgruppe von GamersGlobal auch nicht gerade die jüngste ist, hier eine Empfehlung von Q-Bert. Vielleicht hat es ja der eine oder andere hier selbst schon beobachtet. In kompetitiven Mehrspielerrunden unterliegt man plötzlich gegen "die Jungen". Dieser Artikel beschäftigt sich genau mit diesem Thema:

Schnelle Reaktionen sind in vielen Videospielen der Schlüssel zum Erfolg. Dass sie mit dem Alter langsamer werden, stellt Hobbyspieler wie Profis vor eine Herausforderung. Game over. Schon wieder. Für den Wiedereinstieg ist dann vielleicht doch der niedrigste Schwierigkeitsgrad besser. Viele Menschen, die früher einmal viel Zeit an Computer oder Konsole verbracht haben, erleben eine böse Überraschung, wenn sie sich ihre Lieblingstitel nach Jahren wieder vornehmen: Reflexe und Schnelligkeit haben nachgelassen. Wer im ersten "Doom"-Teil 1993 noch geglänzt hat, sollte sich nicht wundern, wenn 2020 das große Comeback bei "Doom Eternal" ernüchternd ausfällt. Während man im Einzelspielermodus noch die Schwierigkeit reduzieren kann, werden einem spätestens in einem Onlinematch die Grenzen gnadenlos aufgezeigt: Die Jüngeren reagieren schneller - sie weichen aus und schießen, während man selbst noch nachdenkt.

"Valorant": Schummler empört, weil sie keine zweite Chance bekommen

derstandard.at vom 05.06.2020

Jeder der schon etwas länger im Internet PVP-Matches gespielt hat, dürfte das Problem mit den Cheatern kennen. Gute Entwickler kümmern sich um das Problem und versuchen die Server sauber zu halten. Ein Entwickler schafft das scheinbar so gut, dass sich die Cheater nun beschweren.

All jene, die während der Beta schummelten, können den Shooter nun weiterhin nicht nutzen – Bann umfasst Hardware, IP und auch Account Riot Games ist hartnäckig, wenn es ums Schummeln geht. All jene Spieler, die bei Valorant in der Closed Beta beim Cheaten erwischt wurden, können die offizielle Version nun auch nicht verwenden. Seit dem 2. Juni ist Valorant kostenlos nutzbar – zuvor musste man sich einen Zugang "verdienen", indem man bei Streams auf Twitch einschaltete. Cheater fragte bei CEO nach "Sorry, keine zweite Chance für Cheater", kommentierte Riot-CEO Nicolo Laurent eine Direktnachricht eines Users, die er auf Twitter teilte. Darin beklagte der Nutzer, dass er während der Beta einen kostenlosen Cheat verwendet hatte und nun auch weiterhin gesperrt sei. "Ist das ein Fehler oder habt ihr die Sperren nicht rückgängig gemacht", fragt der überführte Schummler nach.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Die GTA-Serie Report

gamersglobal.de vom 15.09.2013, von Christoph Vent

Die Gerüchteküche tischt einem ja momentan ein mögliches GTA 6 auf. Wäre dann zu dem Thema nicht ein Report über die vergangenen GTA's toll? Vielleicht aus der Feder eines ehemaligen sehr beliebten Redakteurs?

Seit ihrem ersten Teil im Jahr 1997 verfolgt die GTA-Serie ein und dasselbe Spielprinzip: Als Krimineller steigt ihr zu einem der gefürchtetsten und geachtetsten Gangster einer Stadt auf. Zum Anlass der Veröffentlichung von GTA 5, dem 15. Serienteil, lassen wir die komplette Reihe mit all ihren Ablegern noch mal Revue passieren. Neben Call of Duty und Die Sims gehört Grand Theft Auto zu den erfolgreichsten Computerspiel-Reihen. Dabei ist sein Grundgerüst verhältnismäßig simpel: Hier schlüpft ihr nicht wie so oft in die Haut eines strahlenden Kämpfers für das Gute, sondern werdet zum genauen Gegenteil – wie ja auch schon der Name ("Schwerer Kfz-Diebstahl") leise andeutet: Ihr agiert als Gangster. Allerdings fügt Rockstar, bis 2001 noch unter dem Namen DMA Design bekannt, dem Spiel eine entscheidende Komponente hinzu. Denn anstatt euch linear durch vorgegebene Missionen zu leiten, entscheidet ihr selbst über das Tempo eures kriminellen Werdegangs. Ihr legt besonderen Wert auf eine Story? Kein Problem, alleine die Hauptmissionen beschäftigen euch meist schon um die 20 oder mehr Stunden. Braucht ihr dennoch mal Abwechslung, schwingt ihr euch einfach auf den Fahrersitz eines Autos oder Motorrads eurer Wahl und erkundet die Spielwelt auf eigene Faust – Rockstar begründete damit das Open-World-Genre, wie wir es heute kennen.

Fundstück: Ein Spotify für Journalismus?



message-online.com vom 25.05.2020, von Pauline Tillmann

Ein Thema, das auch GamersGlobal nicht fremd ist. User wollen einfach nicht viel (oder wenn möglich auch nichts) für Inhalte zahlen. Wie aber damit umgehen? Die Empfehlung von ChrisL setzt sich anhand einer Studie mit der Thematik auseinander, wie man uns User zum Zahlen animieren könnte, bzw. was ein User so im Schnitt bereit ist zu zahlen.

Journalismus funktioniert nicht nach den üblichen Regeln des Marktes. Eine wachsende Nachfrage – wie aktuell in der Corona-Krise – führt nicht unbedingt zu höheren Einnahmen der Medienhäuser. Und so denken Verlage trotz steigender Klick- bzw. Verkaufszahlen und Rekordzuwächsen bei den Abonnenten über Kurzarbeit nach. Neue Geschäftsmodelle müssen her. Könnten Spotify, Netflix und andere Streamingdienste dabei ein Vorbild für den Journalismus sein? Christian Wellbrock will nichts weniger als „dazu beitragen den digitalen Journalismus zu retten“. Der Professor für Medienmanagement an der Universität Köln hat deshalb gemeinsam mit seinem Fachkollegen Christopher Buschow von der Bauhaus-Universität Weimar die Studie „Money for nothing and content for free?“ veröffentlicht. Die Studie, für die mehr als 6.000 Menschen befragt wurden, sei extra so angelegt, dass konkrete Handlungsempfehlungen ausgesprochen und damit dezidiert sowohl Verlage als auch Medien-Startups adressiert werden, sagt Wellbrock. Seine wichtigste Erkenntnis: „Die Nutzer wünschen sich ein anbieterübergreifendes Angebot mit einer Flatrate wie sie das von Spotify und Netflix gewohnt sind.“

C:\B_retro\Ausgabe_32\: Sony PlayStation 2

computerbase.de vom 31.05.2020, von Sven Bauduin

Lesetipps ohne Retro? Das will ich nicht verantworten. Daher gibt es einen Rückblick auf die PlayStation 2. Ich selbst habe sie ja nicht besessen, jedoch gern bei Freunden und Kollegen damit gespielt:

tl;dr: Am 4. März 2000 veröffentlichte Sony mit der PlayStation 2 die bis heute weltweit meistverkaufte Spielkonsole. Auf Basis einer erweiterten MIPS-Architektur ermöglichte die Emotion Engine der PlayStation 2 mit rund 300 MHz und 32 MB RDRAM einen Leistungssprung zur PlayStation. Zugleich war die Spielkonsole ein DVD-Player. C:\B_retro\Ausgabe_32\ Sony PlayStation 2 Über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren verkaufte sich die bis zum 29. Dezember 2012 produzierte PlayStation 2 mehr als 157 Millionen Mal und ist damit bis heute die meistverkaufte Spielkonsole weltweit und einer der größten wirtschaftlichen Erfolge insgesamt in der Geschichte des japanischen Elektronikunternehmens Sony. An der PlayStation 2 führte im Jahre 2000 kein Weg vorbei und selbst renommierte Nachrichtensender weltweit berichteten über die Vorstellung der Next-Gen-Spielkonsole von Sony und rühmten sie als eine der größte Errungenschaft seit der Erfindung des Fernsehens, wie Originalaufnahmen zum Release vor rund 20 Jahren belegen.

Im Video: 7 Most WTF Minigames we swear we're not making up

Mit freundlicher Empfehlung von Elfant gibt es dieses Video. Ich denke der Titel sagt bereits ausreichend aus, was euch erwartet.

Wie immer freuen sich Q-Bert und Necromanus über eure Tipps zu Lesenswertem oder spannenden Videos.