Teaser Segas Revolution, der trojanische Krieg und ganz andere Themen bewegten diese Woche die GG-Gemüter. Dennis und Hagen ordnen ein und kündigen eine Aktion im Rahmen unseres Umzugs an.

Es ist Freitag und Freitag ist zwar nicht Bongotag, dafür aber WoSchCa-Tag! In unserem allseits beliebten Premium-Podcast diskutieren wir die spannendsten Themen der Woche und heute haben Hagen und Dennis ein großes Bündel für euch geschnürt. Unter anderem erhaltet ihr frische Infos zu unserem Umzug in die neue GG-Redaktion, aber natürlich stehen auch Punkte wie die Verschiebungen zahlreicher Digital-Events aufgrund der Ausschreitungen in den USA auf dem Programm. Und was Sega sich bei seiner "revolutionären" Ankündigung wohl gedacht hat soll natürlich auch gewürdigt werden.

​​Alle Themen im Überblick:​​​​