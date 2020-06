PM: Days of Play: 7 geniale Games unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Starke Spiele zum absoluten Schnäppchenpreis: Im Days of Play Sale vom 3. bis zum 17. Juni könnt ihr euch Mega-Rabatte auf PS4-Blockbuster, wie The Last of Us Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection oder The Dark Pictures Anthology: Man of Medan im PlayStation Store sichern. Satte Action, spannende Abenteuer oder Grusel mit Gänsehaut-Garantie, da ist bestimmt genau das richtige Game für euch dabei.

A Plague Tale: Innocence

Ihr mögt Stealth-Gameplay und innovative Stories? Dann wird euch das spannende Action-Adventure A Plague Tale: Innocence des französischen Entwicklerstudios Asobo mit Sicherheit gefallen. Zur Handlung: Im Jahr 1349 wütet die Pest in Europa und entvölkert ganze Landstriche, die Inquisition begeht im Namen Gottes Greueltaten und Horden hungriger Ratten fallen über die Menschen her. Keine schöne Zeit für die 14-jährige Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, die nach dem Tod ihrer Eltern auf der Flucht vor feindlichen Truppen sind. In spannenden Schleichpassagen sollt ihr den schwerbewaffneten Soldaten entkommen, clevere Umgebungs-Puzzles lösen und immer aufpassen, dass ihr nicht das Opfer der hungrigen Nagern werdet, die eklig quiekend in unglaublichen Massen auf euch in der Dunkelheit lauern.

A Plague Tale: Innocence:

Genre: Action / Abenteuer

Preis: 49,99€ -> 14,99€

Dark Souls III – Deluxe Edition

Hart, härter, Dark Souls: Wenn eine Spieleserie mit „Souls-like“ mal eben ein ganzes Subgenre erschafft, dann darf man höchste Qualität und eine echte Herausforderung an das eigene Können erwarten. Und genau das bekommt ihr mit dem beinharten Action-RPG Dark Souls III von From Software auch geliefert. In der Rolle eines wahlweise weiblichen oder männlichen Helden durchstreift ihr eine düstere Fantasywelt, in der wirklich hinter jeder Ecke ein neuer Schrecken auf euch wartet. Eure Aufgabe das Königreich Lothric vor dem Untergang zu bewahren wird euch eine ganze Zeit beschäftigen, denn jeder einzelne Kampf ist anders, ihr müsst die Angriffstaktiken der Gegner genau beobachten und die jeweils richtige Strategie herausfinden. Macht euch bereit, dabei oft zu sterben, aber das macht ja auch den Reiz der Reihe aus. Im Sale bekommt ihr die Deluxe Edition zum Schnäppchenpreis, die den Season Pass mit neuen Karten, Bossen, Feinden sowie zusätzlichen Waffen und Rüstungssets beinhaltet.

Dark Souls III – Deluxe Edition:

Genre: Action / RPG

Preis: 69,99€ -> 13,99€

God of War Digital Deluxe Edition

Nachdem der glatzköpfige Krieger Kratos auf einem beispielslosen Rachefeldzug die griechische Götterwelt im Alleingang niedergemetzelt hat, ist ihm auch in seinem neuesten Abenteuer God of War keine Ruhepause vom Schlachten vergönnt. Diesmal legt er sich nach einem schrecklichen Ereignis mit den Göttern der nordischen Mythologie an und ihr könnt euch auf ein brachiales Abenteuer in einer fantastischen Kulisse gefasst machen. Neben atemberaubenden Kämpfen und knackigen Puzzles, erlebt ihr auch eine emotional packende Geschichte zwischen Vater und Sohn, denn sein Sprössling Atreus begleitet Kratos auf der gefährlichen Reise.

God of War Digital Deluxe Edition:

Genre: Action / Abenteuer

Preis: 29,99€ -> 14,99€

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

In der ersten Episode der Dark Pictures Anthology, Man of Medan, wird ein Tauchausflug von fünf Freunden zu einem echten Horror-Trip, als die Truppe einem Geisterschiff begegnet. Wie schon im dem, ebenfalls von Supermassive Games entwickelten, spielbaren Slasher-Movie Until Dawn, übernehmt ihr abwechselnd die Rollen der Protagonisten und meistert tödliche Situationen. Wer überlebt und wer nicht, bestimmt ihr dabei mit euren Entscheidungen. Schön: Ihr könnt auch mit Freunden im Online-Koop oder gemütlich auf der Couch gemeinsam spielen und schauen, wie diese handeln und so den Verlauf der Story verändern.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan:

Genre: Horror / Abenteuer

Preis: 29,99€ -> 14,99€

The Last of Us Remastered

Bevor am 19. Juni mit The Last of Us Part II die langersehnte Fortsetzung des fantastischen Endzeit-Abenteuers erscheint, könnt ihr die bewegene Reise von Ellie und Joel durch die Ruinen der USA in The Last of Us mit einem Mega-Rabatt aus dem PlayStation Store herunterladen. Und das in der komplett überarbeiteten „Remastered-Version“ in 1080p und High Definition. Gleich mit dabei ist der Prolog „Left Behind“, der euch einen Blick auf Ellies Vergangenheit bietet, ein neuer, härterer Schwierigkeitsgrad für den Einzelspieler-Modus und acht frische Mehrspieler-Karten.

The Last of Us Remastered:

Genre: Action / Abenteuer

Preis: 19,99€ -> 9,99€

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Die Abenteuer des charismatischen Schatzjägers Nathan Drake sind spielbares Blockbuster-Kino: Ihr springt über Abgründe, erklettert steile Felswände und rennt im besten Parcours-Stil über Hausdächer. Mit der Uncharted: The Nathan Drake Collection bekommt ihr die Einzelspieler-Kampagnen von Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception zusammen in einem riesigen Paket. Wenn ihr auf Non Stop-Action, exotische Schauplätze, starke Geschichten und einen sympathischen Helden steht, dann macht euch auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schatz von El Dorado, erklimmt auf den Spuren Marco Polos den Himalaya oder erkundet das „Atlantis der Wüste“.

Uncharted: The Nathan Drake Collection:

Genre: Action / Abenteuer

Preis: 19,99€ -> 9,99€

LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht

So charmant und witzig könnt ihr gegen die Erste Ordnung kämpfen: In der gewohnt gelungenen Legolisierung von erfolgreichen Filmen, hat sich das britische Entwicklerstudio TT Games mit LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht wieder mal einer Episode der Space-Saga angenommen. Das Spielprinzip ist bekannt, ihr hüpft, springt, zerkloppt Lego-Feinde, zertrümmert alle möglichen Objekte und baut aus den Klötzchen neue Gegenstände, die Hindernisse aus dem Weg räumen und euch im Spiel ein Stück weiterbringen. Neu hinzugekommen ist die Auswahl aus mehreren Optionen, wenn ihr ein neues Objekt baut. Freut euch auf eine stimmige Star Wars-Atmosphäre, herrlich abgedrehte Blaster-Ballereien und natürlich rasante Weltraumschlachten.

LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht:

Genre: Action

Preis: 59,99€ -> 14,99€