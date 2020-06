PM: FINAL FANTASY VII REMAKE: Dynamisches Design von Tifa Lockhart ab sofort auf PS4 verfügbar (Square Enix)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tifa Lockhart hat viele Talente: Sie ist eine schlagkräftige Kampfkünstlerin, Klimmzug-Expertin und Besitzerin der besten Bar in Midgar - um nur einige ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften zu nennen. Doch die Liste wird noch länger: Nun ist sie auch noch Gegenstand eines PS4-Designs.

Das dynamische FINAL FANTASY VII REMAKE Tifa-Design ist ab sofort kostenlos für alle PS4-Nutzer erhältlich. Es zeigt Tifa, die an der Spitze des berühmten Nibelheim-Wasserturms sitzt und in den sternenübersäten Nachthimmel blickt.

Ein nettes Detail ist, dass die Heldin vor den PS4-Icons sitzt, wodurch ein echtes Gefühl der Tiefe entsteht, wenn die Symbole hinter ihr scrollen. Ebenfalls toll ist, dass zum Design auch das Tifa-Thema aus dem neuen Spiel gehört - und das ist ein absolut wundervolles Stück Musik.

Das kostenlose Design ist ab sofort erhältlich - also worauf wartet ihr noch?

Das Tifa-Design gesellt sich zu anderen, die bereits auf PS4 erhältlich sind. Wenn ihr beispielsweise etwas haben wollt, das euren Puls ein wenig höher treibt, dann solltet ihr nach dem Cloud-Design Ausschau halten.

Das ist exklusiv für PS Plus-Mitglieder und zeigt die legendäre Szene von Cloud, wie er mit der Hand am Panzerschwert in Richtung des Shinra-Gebäudes blickt. Als Hintergrundmusik dient der Kampf-Track des Spiels: "Let the battle begin".

Wenn ihr die digitalen Versionen von FINAL FANTASY VII REMAKE und FINAL FANTASY XIV Online habt, dann habt ihr auch Zugriff auf das so wunderbar griffig betitelte FFVII REMAKE and FFXIV Kaufbonus-Design - Prelude.

Dieses großartige Design kombiniert beide Spiele und wechselt zwischen der atemberaubenden Stadtlandschaft von Midgar und dem brodelnden Krieger der Dunkelheit aus den FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers-Trailern.

Es beinhaltet außerdem die FINAL FANTASY VII REMAKE Prelude-Musik.

FINAL FANTASY VII REMAKE ist auf PS4 erhältlich.

