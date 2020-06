Necromunda - Underhive Wars: Story-Trailer zum Taktik-RPG veröffentlicht

PC XOne PS4

Die offizielle Ankündigung des Taktik-Rollenspiels Necromunda - Underhive Wars liegt mittlerweile mehr als drei Jahre zurück. Danach folgten 2018 ein kurzer Teaser-Trailer und eine anschließende Funkstille, die Zweifel über den Fortschritt der Entwicklung aufkommen ließen.

Im Rahmen des "Skulls for the Skull Throne"-Events bei Steam tauchte das Spiel dann in der letzten Woche überraschenderweise im Steam Store auf. Bis auf die bekannten Screenshots und den angesprochenen Teaser gab es jedoch kein neues Material zu sehen. Das ändert sich nun mit dem veröffentlichten Story-Trailer, der einen Einblick in die Hive-Welt von Necromunda gibt. Zu sehen sind Vetreter der bekannten Häuser Goliath und Escher, zwei Erzfeinde unter den rivalisierenden Untergrund-Gangs. Neben diesen beiden Fraktionen soll zudem als dritte spielbare Gang das Haus Orlock enthalten sein. Die drei anderen großen Häuser Cawdor, Van Saar und Delaque könnten nach Release per DLC nachgereicht werden.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch nicht fest, angegeben wird lediglich Sommer 2020. Bei Steam kann Necromunda - Underhive Wars derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent vorbestellt werden.