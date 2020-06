PC Gaming Show und Future Games Show verschoben

Aufgrund der aktuell stattfindenden gewaltsamen Aufstände in den USA aufgrund des Mordes durch einen Polizisten an George Floyd und der damit verbundenen Diskussion wurden kürzlich bereits der Summer of Games von IGN und die virtuelle Cyberpunk 2077-Veranstaltung Night City Wire verschoben. Sony hatte die Präsentation der ersten PS5-Spiele ebenfalls bereits verlegt. Nun sind zwei weitere digitale Events verlegt worden, die indirekt als Ersatz für die Präsentationen auf der E3 2020 gesehen werden konnten.

So hat das Magazin PC Gamer bekannt gegeben, dass die PC Gaming Show um eine Woche nach hinten auf den 13. Juni 2020 verschoben wurde. Und auch die Future Games Show von GamesRadar+ wird auf einen späteren Termin ausweichen, ebenfalls auf den 13. Juni 2020.