Sammelklage in den USA: Archive.org droht das Aus

Spiele-Klassiker wieoderim Browser spielen? Kein Problem mit der Software Library von archive.org. In alten Erinnerungen schwelgen und GamersGlobal so erleben, wie es am 23. Februar 2011 aussah – mit all seinen Vor- und Nachteilen? Einfach in die Wayback Machine einsteigen. Das Internet Archive sammelt seit 2006 alle möglichen digitalen Daten und hält sie für die Ewigkeit fest, für jeden per Mausklick zugänglich. Doch nun könnte die US-Justiz der Datensammelei ein Ende bereiten.

Mehrere US-Verlage haben eine Sammelklage gegen die Betreiber von archive.org eingereicht. Streitpunkt sind dabei vor allem Bücher. In der Open Library des Archivs stehen rund 1,5 Millionen Schriftwerke als digitale Ausgabe bereit, die nach einer kostenlosen Anmeldung virtuell "ausgeliehen" werden können. Eine Abgabe an Autoren oder Verlage findet nicht statt. Während das Internet Archive sich darauf beruft, eine gescannte Ausgabe eines erworbenen Originals an Zweite verleihen zu dürfen, sehen die Kläger darin eine Urheberrechtsverletzung. „Etwas zu verschenken, das nicht dir gehört, ist ganz einfach Diebstahl und hat nichts mit Großzügigkeit zu tun“, heißt es in dem Schreiben, das einem US-Gericht vorliegt.

Das Wort 'Großzügigkeit' bezieht sich in diesem Fall auf eine Aktion des Internet Archive, das die Begrenzung von gleichzeitigen Zugriffen auf ein Buch während des Corona-Lockdowns aufgehoben und kurzfristig die National Emergency Library ins Leben gerufen hatte. Eine Lobby-Vereinigung von Schriftstellern und Autoren verfasste daraufhin ein öffentliches Protestschreiben, das nun zu einer offiziellen Klage führte.

Anwälte schätzen die Erfolgschancen der Kläger als gut ein, da die Argumente auf geltendem Recht beruhen. Eine Verurteilung könnte Kosten von bis zu 150.000 US-Dollar mit sich bringen – pro Buch. Eine Summe, die das Aus für das Internet Archive und seine über 6.000 Titel umfassende Spiele-Bibliothek bedeuten würde.