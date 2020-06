Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning: Erste Details zum Remaster des Action-RPGs

XOne

Im Microsoft-Store sind überraschend erste Details zum Remaster von Kingdoms of Amalur - Reckoning aufgetaucht. Die Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning getaufte Remastered-Version soll nicht nur ein grafisches Update erhalten, auch soll der Titel "verfeinertes Gameplay" bieten, was immer das genau bedeuten soll. Bereits seit 2018, als THQ Nordic sich die Rechte am Franchise sicherte, gibt es Spekulationen über eine mögliche Neuauflage oder gar einen Nachfolger zum Action-Rollenspielhit von 2012, der ursprünglich von Big Huge Games für Electronic Arts entwickelt wurde.

Mit der aufgebohrten Version des Titels wurde der Haus- und Hof-Remasterer von THQ Nordic, das deutsche Entwicklerstudio Kaiko aus Frankfurt am Main betraut. Dieses zeichnete beispielsweise bereits für Darksiders Warmastered Edition sowie für Legend of Kay - Anniversary verantwortlich. Außerdem portierte das Studio diverse andere Titel auf unterschiedliche Plattformen oder leistete wichtige Unterstützung bei der Entwicklung von Spielen wie Darksiders 2 - Deathinitive Edition, Sacred 3, Red Faction - Guerrilla Re-Mars-tered, Geheimakte Tunguska oder Turrican 3 von 1993.

Ja, ihr habt richtig gelesen, denn Kaiko wurde seinerzeit im Jahre 1990 von Chris Hülsbeck, Frank Matzke und Peter Thierolf gegründet. 1995 verschwand das Studio aber wieder von der Bildfläche und sollte erst im Jahre 2005 mit dem HD-Port des PS2-Titels Legend of Kay wieder aus der Versenkung emporsteigen. Der Produktseite von Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning im Microsoft-Store lassen sich zudem folgende Informationen zu beteiligten Personen und dem Inhalt des neu aufgelegten Spiels entnehmen:

Der RPG-Hit kehrt zurück! Die Köpfe hinter Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sind der Bestsellerautor R.A. Salvatore, der Spawn-Schöpfer Todd McFarlane und der Lead Designer von Elder Scrolls 4 - Oblivion, Ken Rolston. Re-Reckoning wurde mit verblüffender Grafik und verfeinertem Gameplay überarbeitet und bietet intensive, anpassbare RPG-Kämpfe in einer weitläufigen Spielwelt. Entdecken Sie die Geheimnisse von Amalur, von der pulsierenden Stadt Rathir über die riesige Region Dalentarth bis hin zu den düsteren Verliesen der Halle der Briganten. Retten Sie eine Welt, die von einem bösartigen Krieg zerrissen wurde, und kontrollieren Sie die Schlüssel zur Unsterblichkeit als erster Krieger, der je den Fängen des Todes entronnen ist.

Welche Modernisierungen oder Verbesserungen dem Remaster genau zuteil werden, wird sich noch zeigen. Hoffentlich nehmen sich die Entwickler neben der Grafik, den Effekten und dem Gameplay auch die sperrige und umständliche Menüführung vor. Sollte es diesbezüglich weitere Neuigkeiten geben, werdet ihr es hier auf GamersGlobal erfahren. Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning soll bereits am 18. August dieses Jahres wahrscheinlich für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, auch wenn aktuell Microsoft lediglich die Xbox One als Plattform angibt. Erste Bilder aus dem Remaster könnt ihr in unserer Screenshot-Galerie zum Spiel bewundern.