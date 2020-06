Elite - Dangerous: Odyssey erlaubt euch Spaziergänge auf Planeten

andere

Odyssey, das nächste kostenpflichtige Add-on zu dem explorativen Weltraumspiel Elite - Dangerous (Wertung im Test: 7.0), erscheint zwar erst Anfang 2021, Frontier Developments hat aber kürzlich in einer offiziellen Mitteilung Details zum Inhalt bekanntgegeben.

Das herausstechende Feature der Erweiterung ist die Option, dass ihr zukünftig auf Planeten landen und diese dann zu Fuß erkunden könnt, entdecken werdet ihr dort Außenposten und Siedlungen, laut Entwickler "mit uneingeschränkter Freiheit". Zudem erwarten euch "Kämpfe aus der Ego-Perspektive", für die ihr euren Charakter mit verschiedenen Gegenständen und Waffen ausrüsten könnt, um eure Chancen in den Auseinandersetzungen zu verbessern. Außerdem wird ein Team-Feature angekündigt: In sogenannten "sozialen Zentren, die in der gesamten Galaxie verteilt sind" habt ihr die Möglichkeit, Allianzen mit anderen Fraktionen zu schmieden und Mitglieder für euer Team zu engagieren.

Die komplette Ankündigung könnt ihr in englischer Sprache auf der offiziellen Seite oder bei Steam auf Deutsch nachlesen. Diese News abschließend folgt ein kurzer Trailer, der euch zeigt, wie Odyssey aussehen könnte.