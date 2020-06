PM: Days of Play kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Days of Play kommt heute in den PlayStation Store und beschert euch eine breite Auswahl an tollen Blockbuster-Angeboten für PlayStation 4 und PlayStation VR!

Neben hohen Rabatten auf gefeierte Spiele wie Resident Evil 3 und FIFA 20 gibt es außerdem einen Preisnachlass von 30 % auf ein 12-monatiges PS Plus- und PS Now-Abonnement. Hier findet ihr die komplette Liste der ermäßigten Titel, die euch erwarten.

Zusätzlich gibt es anlässlich der Days of Play Rabatte auf eine Auswahl an Filmen auf PS Video. Schaut im PlayStation Store auf eurem PS4-System unter PS Video nach, welche Titel für eure Region verfügbar sind.

Bitte beachtet: All diese Angebote sind nur bis zum 17. Juni um 23:59 Uhr lokale Zeit verfügbar.

Noch mal vielen Dank für eure tolle Unterstützung für das bisherige Jahr. Auf ein weiteres Jahr voller epischer Spiele auf PlayStation!