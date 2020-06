Game Gear Micro: Sega stellt kleinste Konsole der Welt vor

andere

Ist das die in der vergangenen Woche groß angekündigte Revolution? Sega hat heute am 60. Geburtstag des Unternehmens mit dem Game Gear Micro eine neue Retro-Konsole vorgestellt. Mit einer Breite von 8 Zentimetern, einer Höhe von 4,3 Zentimetern und einer Displaygröße von 1,15 Zoll dürfte der Game Gear Micro die kleinste Handheld-Konsole der Welt sein. Für umgerechnet 40 Euro soll das Mini-Gerät am 6. Oktober 2020 zunächst nur in Japan auf den Markt kommen. Erst im September 2019 wurde das Sega Mega Drive Mini veröffentlicht.

In vier unterschiedlichen Farben wird das wohl eher als Sammlerobjekt, denn als echte Spielalternative konzeptionierte Game Gear Micro erscheinen, das zudem je nach Farbe mit unterschiedlichen vorinstallierten Spielen ausgeliefert wird. Die schwarze Variante wird mit Sonic the Hedgehog, OutRun, Royal Stone und Puyo Puyo Tsu versehen, die blaue Ausgabe mit Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale und Baku Baku Animal. Auf dem gelben Game Gear finden sich Nazo Puyo Aruru no Ru sowie Teile von Shining Force. Die rote Version kommt mit Game Gear Shinobi, Columns und zwei Teilen von Megami Tensei Gaiden. Die Sprachausgabe wird nur auf Japanisch vorliegen.

Der originale Game Gear wurde von Sega 1990 gegen Nintendos Game Boy ins Rennen um die Gunst der Handheld-Spieler geschickt, konnte sich aufgrund mangelnder Spieleunterstützung jedoch nicht erfolgreich im Markt etablieren. Lediglich rund 11 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft, ein Zehntel der Game-Boy-Absatzzahlen.