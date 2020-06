Cyberpunk 2077: Event verschoben // Summer of Gaming beginnt später

PC XOne Xbox X PS4

Ursprünglich hatte CD Projekt Red für den 11. Juni 2020 ein Event geplant, das auf den Namen Night City Wire hören sollte. Im Rahmen der Online-Präsentation hätten wir wohl neues Gameplay und auch einen frischen Trailer zum am 17. September 2020 erscheinenden Cyberpunk 2077 (in der Preview) zu sehen bekommen. Wie die Entwickler nun auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben haben, wird sich Night City Wire auf den 25. Juni 2020 verschieben. Grund hierfür sind die anhaltenden Ausschreitungen in den USA aufgrund des Todes von George Floyd. Dieser wurde am 25. Mai 2020 von einem Polizeibeamten getötet, was zu landesweiten Demonstrationen und einer weltweiten Diskussion rund um das Thema rassistisch motivierte Polizeigewalt führte.

Wir freuen uns immer noch darauf, Informationen zu Cyberpunk 2077 zu teilen, im Moment finden aber wichtige Diskussionen statt und wir wollen, dass diese gehört werden. Wir stehen mit vollem Herzen gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt. Black Lives Matter.

So heißt es in dem Tweet.

Wie die amerikanischen Kollegen von IGN ebenfalls via Twitter bekannt gegeben haben, wird auch ihr Summer-of-Gaming-Event verschoben. Im Rahmen dieses Digital-Only-Events planen zahlreiche Entwickler und Publisher, neue Spiele und Technologien vorzustellen. Von vielen Seiten wurde die Veranstaltung als der inoffizielle Ersatz für die E3 2020 gesehen, die aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Als Partner für den Summer of Gaming hatten sich unter anderem bereits 2K, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital und THQ Nordic angekündigt. Auch CD Projekt Reds Night City Wire ist Teil des Summer of Gaming. Ursprünglich sollte das Event am 5. Juni 2020 starten, als neuen Termin gibt IGN nun den 8. Juni 2020 an.