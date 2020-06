PM: Metro Exodus, Dishonored 2 und NASCAR 4 bekommt ihr im Juni über PS Now (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Werdet ihr die gefährliche Reise durch ein nukleares Ödland überleben? Habt ihr das Zeug, einen Meuchelmörder mit übernatürlichen Kräften zu verkörpern? Könnt ihr euch auf der Rennstrecke an die Spitze kämpfen? All diese Fragen könnt ihr ab heute mit den drei neuen PS Now-Spielen beantworten.

Ladet euch jetzt gleich das kompromisslose Survival-Horror-Spiel Metro Exodus, das Schleich-Action-Abenteuer Dishonored 2 und die Renn-Sim NASCAR Heat 4 herunter. Sehen wir uns die Spiele dieses Monats mal genauer an.

Video abspielen

Der neueste Abstecher von 4A Games in die nukleare Ödnis des postapokalyptischen Russlands steckt voller Spannung und Action und ist auf jeden Fall einen Blick wert. In diesem fesselnden, Story-basierten Abenteuer in der Ego-Perspektive müsst ihr euch vielen Gefahren stellen: mutierten Monstern, aggressiven menschlichen Fraktionen und tödlicher Strahlung. All das müsst ihr auf eurer Flucht aus Moskau und dem anschließenden Trek durch die Weiten Russlands überleben, wenn ihr die sichere Zuflucht im fernen Osten erreichen wollt.

● Jetzt als Download (nur PS4-System) und im Stream bis Dienstag, den 30. November 2020 verfügbar

Video abspielen

Arkane Studios meldet sich mit diesem fantastischen Sequel zurück und bietet euch erneut übernatürliche Action aus der Ego-Ansicht mit extra vielen Schleicheinlagen. Ob ihr nun als Kaiserin Emily Kaldwin oder dem königlichen Leibwächter Corvo Attano spielt, ihr müsst ihre einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Hilfsmittel kombinieren, um eure Feinde auszuschalten und den Thronräuber aus einer anderen Dimension zu besiegen. Doch überlegt euch gut, wie ihr vorgehen wollt, denn jede eurer Handlungen hat Auswirkungen auf die Spielwelt.

Vielleicht wollt ihr nur mal reinschnuppern in die Welt der Stockcar-Rennen oder ihr seid ein beinharter Fan. Mit dem offiziell lizenzierten NASCAR Heat 4 könnt ihr die nervenaufreibende Spannung dieses Motorsports in jedem Fall am eigenen Leib erleben. Monster Games, die schon seit langer Zeit für die Entwicklung des Franchise verantwortlichen zeichnen, haben sich mit diesem Titel selbst übertroffen. Entscheidet euch für einen der vielen Fahrer und beweist euch in den unzähligen Modi – unter anderem warten ein umfangreicher Karrieremodus auf euch sowie anspruchsvolle Herausforderungen und spannungsgeladene Mehrspieler-Rennen*.

*Für den Online-Multiplayer werden eine Internetverbindung und eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt.