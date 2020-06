Total War Saga - Troy zeitexklusiv bei Epic // Am Releasetag geschenkt

PC Linux MacOS

Der Epic Games Store und Creative Assembly sorgen für einen Paukenschlag: Der neueste Ableger der Total-War-Reihe Troy wird nicht nur am 13. August dieses Jahres für ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen, sondern darüber hinaus sogar am Erscheinungstag gratis angeboten werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine zeitlich befristete Testphase; das Spiel wird tatsächlich verschenkt und verbleibt dauerhaft in eurem Account, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden nach Release zuschlagt.

Im Blogeintrag erklären die Entwickler dazu:

Als allererstes: Diese Möglichkeit betrifft spezifisch Troy und wir haben keine Pläne, andere Spiele in Zukunft Epic-exklusiv zu machen. Als Entwickler schätzen wir wirklich unsere bereits bestehenden Fans, aber wir wollen gleichzeitig neue Zielgruppen gewinnen, so dass so viele Menschen wie möglich die Spannung eines Total-War-Spiels erleben können. [...] Dieser Schritt ist ein Teil davon und grundsätzlich wollen wir künftige Total-War-Spiele zur gleichen Zeit auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen.

Weiterhin geht Creative Assembly auf die Hintergründe des Deals ein und stellt klar, dass die Initiative von Epic ausging. Die Entwickler bitten die Fans, die zu erwartende Kritik gegen das gesamte Studio und nicht einzelne Personen zu richten. Sie schließen mit der These, dass diese Entscheidung "gut für unsere Spieler, gut für Creative Assembly und damit gut für Total War" sei.