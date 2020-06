PM: TT Isle of Man 2: Offizielles virtuelles Rennen angekündigt (Bigben Interactive)

PC Switch XOne PS4

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 ab 15,10 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und KT Racing kündigen heute in Zusammenarbeit mit den Isle of Man Races ein Online-Event an: TT Ride on the Edge 2020. Das Event findet vom 13. bis 25. Juni 2020 im Videospiel TT Isle of Man – Ride on The Edge 2 statt.

Als Teil des TT Lock-in-Unterhaltungsprogramms der Regierung der Isle of Man findet vom 2. bis 6. Juni ein erstes Event mit acht Teams statt, die aus eingeladenen Fahrern der TT-Rennen sowie erfahrenen Gamern bestehen. Fahrer, die an den TT-Rennen teilgenommen hätten, erhalten so die Chance, gegeneinander anzutreten und die erste virtuelle Ausgabe des berühmten Rennens zu gewinnen.

Highlights der Leistungen jedes Teams können auf der offiziellen Webseite iomttraces.com sowie auf den Social-Media-Kanälen verfolgt werden. Davey Todd, Conor Cummins und Peter Hickman sind einige der TT-Größen, die sich in einem einzigartigen Wettbewerb begegnen, der gleichzeitig Spaß und sportliches Verhalten fördert.

Danach können Gamer aus aller Welt, die TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 auf PlayStation®4 und PC spielen, an einem offenen Wettbewerb teilnehmen, der als Event vom 13. bis 25. Juni läuft. Sie kämpfen um eine Reise für zwei Personen zum Tourist Trophy auf der Isle of Man 2021, um ihren Helden zu begegnen. Der Zweitplatzierte gewinnt einen offiziellen Limited Edition TT 2020 Arai-Helm.

Das Event besteht aus drei Runden:

David Talmat, Marketing Director bei NACON, kommentiert: „Die Tourist Trophy ist für zahlreiche Fahrer, die sich die gesamte Saison über vorbereiten, der Höhepunkt des Jahres. Für viele Fans ist es ein Traum, das Rennen eines Tages vor Ort mitzuerleben! Es ist eine große Enttäuschung, dass das Rennen in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Doch wir freuen uns, diesen Wettbewerb basierend auf TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 zu veranstalten, der es zwei Personen ermöglichen wird, die Isle of Man Tourist Trophy im nächsten Jahr live vor Ort zu erleben!“

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ist eine offizielle Rennsimulation, die den bekannten Tourist Trophy-Wettbewerb simuliert. Route und Umgebung auf der Isle of Man werden akkurat wiedergegeben und sorgen für eine Spielerfahrung, die so authentisch wie möglich ist. Für diese Ausgabe des Spiels hat KT Racing die Physik-Simulation von Grund auf überarbeitet, um ein noch realistischeres Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Details zur Teilnahme gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite: https://www.facebook.com/TTIoMtheGame/

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ist für PlayStation®4, Xbox One, PC und Nintendo Switch im Handel erhältlich.