GG-intern: Umzugshilfe-Aktion und Tombola

Bye-bye, Salmdorf, hello Putzbrunn!

Teaser Unser unfreiwilliger Umzug steht bevor, wir sind bereits am Ausmisten und Wegwerfen. Um zigtausend Euro Renovierungskosten zumindest etwas abzufedern, hoffen wir auf eure Unterstützung!

Zur Umzugs-Spendenaktion / -Tombola

Umzugshelfer gesucht!

Kostenlos abzugeben für Selbstabholer bis 19.6.:

1 RR RaceRoom Gaming Seat (Maße 62x54x112cm, ca. 26 kg ), gut erhalten

1 Couch (Maße 86x180x70cm), relativ gut erhalten

1 Chefbüro-Glastisch (Maße 135x85x75cm), gut erhalten

1 Fernseh-Ständer mit Rollen (Maße 50x80x154cm), gut erhalten

1 bis 2 einfache Ikea-Schreibtische (Maße 75x150cm)

2 deutlich abgenutzte Bürosessel (nur noch für Hobbyraum o.ä. geeignet)

Und hier die Tombola-Preise

1) Survival-Paket

2) Goodie-Paket

Aus diesem Stapel T-Shirts bedienen wir die Trostpreise.

Bis heute Nachmittag war noch einiges im Fluss, aber jetzt sind die meisten Parameter festgezurrt: Aller Voraussicht nach amverlegen wir unseren irdischen Schwerpunkt! Erst dann können unsere seit 2014 genutzten Büros renoviert/gereinigt werden, in die bereits am 1.7. die Nachmieter einziehen. Damit sagen wir nach insgesamt zehn Jahren dem schönen Salmdorf Adieu und werden uns ab 1.7.2020 im nicht minder schönen (und etwas weniger verschlafenen)wiedersehen, ebenfalls im Münchner Osten. Die internetlose Zwischenzeit zwischen Umzug und 1. Juli überbrücken wir mit Home Office. Manche von uns halten allerdings die Entzugserscheinungen nicht aus und heiraten in dem Zeitraum...Durch den Umzug, vor allem die Renovierung/Reinigung der alten Büros, kommen mehrere tausend Euro Kosten zusammen. Diese Extrakosten hatten wir dieses Jahr nicht eingeplant, und dass sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitraum kommen, müssen wir nicht weiter ausführen. Wir rufen deswegen zu einerauf, nach dem einfachen Prinzip: Jeder, der kann und will, unterstützt uns, als Dankeschön verlosen wir einige nette Überbleibsel aus der Redaktion. Nein, nicht Rita! Nein, auch nicht Hagen!! Es geht nicht darum, uns vor der sofortigen Pleite zu bewahren. Aber es würde uns sehr helfen, wenn wir diese Extrakosten überwiegend oder ganz "neutralisieren" könnten mit eurer Unterstützung.Als spirituelle Karma-Belohnung gibt es natürlich eine spezielle(siehe oben). Und als kleines Dankeschön nimmt jeder Spender an der Verlosung von 25 attraktiven Überbleibseln aus unseren Aufräumtätigkeiten teil. Wenn eine schöne Unterstützungssumme zusammen kommt (nicht erst beim Balkenmaximum), drehen wir auch noch ein. Hoffentlich dann auch mit User-Prominenz, siehe unten...Die Zielsumme von 3.100 Euro entspricht nach heutigem Wissensstand unseren erwarteten Kosten für Renovierung/Umzug, nicht aber Investitionen fürs neue Büro. Von Äußerungen der Marke "430 Quadratmeter Wände und Decken streiche ICH für einen Hunni, die tiefgrünen Wände lassen wir einfach so, und das Spachteln und Teppich-Shampoonieren macht mein Kumpel Ozzie für ne Pulle Corona" wollen wir euch keinesfalls abhalten, versichern euch aber, dass wir etliche Angebote eingeholt und hart verhandelt haben. Es standen noch vor kurzem ganz andere Summen im Raum.Wir würden uns wahnsinnig überfreuen, die am, ganztägig Zeit haben. Bei Interesse bitte einfach eine E-Mail an uns schreiben, redaktion @ gamersglobal. Schreibt sicherheitshalber dazu, falls ihr auch (mit wenigen Tagen Vorwarnzeit) schon am Vortag oder auch erst am Sonntag könntet. Geplant ist wie gesagt der 20.6., aber man weiß nie. Wir mieten vermutlich einen 7,5-Tonner, um nichts aus Platzgründen auseinander bauen und maximal zwei mal hin und her fahren zu müssen. Ja, ein gewisser Chefredakteur darf so ein dickes Ding fahren. Ob er es auch *kann*...Wir werden die freiwilligen Helfer (die übrigens eineerhalten) mit mehreren hochwertigen Mund-Nasen-Masken ausstatten und auch sonst hygienische Vorkehrungen treffen, die den aktuellen Covid-19-Vorschriften entsprechen. Neben dem Üblichen (Billy-Regale, Umzugskisten, Technik) haben wir als Level-Endaufgabe einen schweren Metall-Aktenschrank zu befördern. Sonstige Erschwernisse sehen wir aktuell nicht, zumal es einen Aufzug im neuen Gebäude gibt. Eure Hilfe wäre unentgeltlich, wir werden aber Sorge tragen, dass ihr nicht Hungers sterben müsst. Sofern es Wetter und weitere Umstände zulassen, ist nach vollbrachter Tat auf jeden Fall ein gemeinsamer Biergartenbesuch geplant!Da wir uns in der Bürofläche deutlich verkleinern, werden einige größere Möbel übrig bleiben. Für Selbstabholer bis spätestens 19.6. 20:00 Uhr hätten wir, natürlich kostenfrei, im Angebot:Die Sachen sind alle sperrig, bitte überlegt euch, ob ihr sie auch abtransportiert bekommt. Wobei sich einiges auseinandermontieren lässt (das müsstet ihr dann selbst tun). Was am 20.6. morgens noch hier steht oder liegt, landet im Wertstoffhof. Bei Interesse bitte einfach Terminvorschlag inkl. Abholzeit an redaktion @ gamersglobal schicken, wir sagen euch sofort, ob ihr den Zuschlag bekommt. Es kann auch gerne mehr als ein Teil oder alles angefragt werden. Wenn ihr vor eurer Entscheidung ein Foto von einem Objekt sehen wollt, machen wir das gerne. Das meiste kennt ihr aber eh schon aus Videos und Fotos.Unter allen Spendern bisverlosen wir die folgenden(bitte achtet bei Teilnahmeabsicht darauf, dass ihr eine gültige Adresse im Profil hinterlegt habt).Hier kommt eine geballte Ladung Survival-Ausrüstung, damit ihr in jeder Situation Herr der Lage bleibt. Die-Tasche enthält die Premium-Edition des Spiels für PC, einen Kaffee-Becher, eine Karte der Spielwelt, eine Beanie-Mütze und eine Notfalldecke. Die Schachtel vonwartet mit USB-Stick, Multifunktions-Flaschenöffner, Taschenwärmer, Schlüsselanhänger, Armband und wasserfesten Streichhölzern auf. Mit der Patronen-Thermoskanne vonverstaut ihr eure Getränke sicher, um sie dann in eine schicke Blechtasse mit-Aufdruck einzuschenken. Die Mediziner-Tasche von einem Event zuenthält Ausrüstung wie Bandagen, Einweg-Regenponcho, Knicklichter und mehr.Immer wieder erreichen die Redaktion Pakete mit lustigen aber auch wertigen Goodies zu Spielen, denen das Spiel aber nicht beiliegt. Folgende haben wir euch zu einem Paket geschnürt: eine-Schachtel mit Pizzaschneidern, Schürze und Kochmütze, das Making ofmit Steelbook und Soundtrack, den Vinyl-Soundtrack voninklusive Graphic Novel und das Hardcover-Lösungsbuch zumit Mephala-Statue (enthält PS4-Spiel im Steelbook & mehr): Alexios-Figur plus Buch Assassin's Creed - In den Animus: Maria-Figur plus Buch Assassin's Creed - In den Animusmit Kate-Figur (Achtung: Die Figur hat einen geraden Bruch an den Füßen, der sich aber leicht kleben lassen sollte): Alle Ausgaben und Sonderhefte von 2/2013 bis 3/2020. Achtung, nichts für den Fahrradgepäckträger!mit sechs Spielen: Zelda - Ocarina of Time 3D, Kid Icarus - Uprising, Ridge Racer 3D, Super Monkey Ball 3D, Resident Evil - The Mercenaries, Dead or Alive Dimensions: Inklusive C64-Edition, Tasche und Mütze: Zauberwürfel, der eure Züge an kompatible Smartphone-App überträgt: Rumble-Sitzauflage (funktionierendes Vorserien-Modell), nicht im Foto, aber hier im Ausprobier-Video zu sehen.Als Trostpreise gibt es je einin eurer Größe, (sofern ihr uns zwei benachbarte Größen nennt).Wir werden noch am 18.6. die 11 Haupt- und 14-Trostpreis-Gewinner ziehen und sie entweder um ihre T-Shirt-Größe oder ihre Hauptpreis-Präferenz bitten (natürlich ohne Garantie, im Zweifel bekommt der am schnellsten Antwortende den Zuschlag).Abschließend sei gesagt, dass der ganze Umzugsvorgang uns seit Wochen zunehmend in Beschlag nimmt und auch noch gut beschäftigen wird. Wir glauben, dass wir euch dennoch ein sehr gutes Programm geboten haben in den letzten Wochen . Wir werden versuchen, die umzugsbedingte Content-Pause für euch so kurz wie möglich zu gestalten.