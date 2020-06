PC

L inks lockt die Auswahl auf ein Artefakt und rechts weitere Karten. Zur Schmiede unten in der Mitte geht es aber auf jeden Fall .

Der Reiseweg - Zwischen Zufall und Planbarkeit

Der Klassiker: Die Blocks stehen vorne und die Angreifer hinten. Dank der roten Dornen erwischt es den himmlischen Bogenschützen trotzdem .

Der Kampf - Strategisches Kartenlegen

4 Fraktionen mit je 38 Karten und 10 Leveln. Da ist der Komplettist gut beschäftigt.

Fazit

Es geht um alles: Das Höllenfeuer ist erloschen und die himmlischen Heerscharen stehen kurz vor dem endgültigen Sieg. Wie stellen wir uns nur eine irdische Welt ohne die Verführungen der höllischen Sünde vor? Lang-weil-ig! Nur mit der Glut unserer Lokomotive können wir das Inferno inwieder entfachen, aber der Weg ist voller Gefahren.Monster Train ist ein klassischer Deckbuildergame gewürzt mit Roguelike-Elementen. Mit einer Lokomotive beginnt die Reise vom Limbus aus bis in den neunten Höllenkreis, aber dies wäre auch die einzige Anleihe an“Göttliche Komödie”. Zwischen der zweiten und achten Ebene besteht immer die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Strecken, auf welchen sich jeweils drei unterschiedliche Orte befinden. Dort können neue Spielkarten gefunden oder verbessert, dupliziert und das Deck ausgedünnt sowie Artefakte genannte übergreifende Boni gefunden oder die Höllenglut aufgestockt werden. Beide Linien treffen zum Übergang zum nächsten Kreis und somit zum nächsten Kampf wieder zusammen.Aber es gibt auch in allen Partien fixierte Punkte. So zählt der dritte Boss Dadalic bald zu unseren alten Bekannten, während sein Gefolge wechselt. Zusätzlich erhöht eine Karte über die gesamte Strecke die Planbarkeit.Die Hauptressource in Monster Train ist die Höllenglut, mit welcher das Inferno wieder entzündet werden kann und die das Zerstörungsziel der Engel ist. Sie ist zwar durchaus wehrhaft, aber alleine unterliegt sie allerspätestens der letzten Angriffswelle mit dem Boss.Um die Chöre aufzuhalten oder zumindest ausreichend auszudünnen, stehen drei Etagen zur Verfügung, in den Monster platziert und Zauber gewirkt werden. Damit der Spieler nicht alle Monster in nur einer Ebene aufstellt oder alle Karten ausspielt, gibt es Punktekontingente. Die zugeteilten Karten pro Zug verbrauchen je nach Mächtigkeit einen Teil der Glutessenz, um ausgespielt zu werden. Monster benötigen zusätzlich einen Teil des Platzes auf dem Feld. Alle Werte einer Karte können aber variiert werden: Durch spezielle Eigenschaften der Karte selbst, gekaufte Verbesserungen oder Artefakte.Aber auch die Gegner haben es mit ihren Spezialfähigkeiten faustdick hinter den gefiederten Ohren. Während die normalen Einheiten aber nach einer Runde eine Ebene nach oben steigen, kämpft der Boss bis alle Feinde besiegt sind. Die Kampfphasen sind allerdings unterbrechungslos. Es gibt also weder beim Boss noch auf der Etage der Höllenglut eine Möglichkeit, in den Kampf einzugreifen. Was am Anfang noch relativ einfach von der Hand geht, wird auf späteren Spielstufen immer knackiger, bis am Ende kein Fehler mehr passieren darf.Monster Train kombiniert altbekannte Elemente und gewinnt dem Genre damit ein paar interessante neue Kniffe ab. Aber es übernimmt auch die Ursünde des Genres: Den Grind um alle Karten zu erlangen. Dies sorgt zwar für Langzeitmotivation, gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, notwendige Karten in einer Partie nicht zu finden.Der Multiplayer wird hier aus einem einfachen Grund nicht behandelt: Es ist letztlich das gleiche Spiel mit einem Ranglistenmodus. Die Chance gegen andere Spieler zu spielen, eventuell sogar mit den himmlischen Heerscharen, wird nicht geboten.● Deckbuildergame für PC● Einzelspieler und “Multiplayer”● Fortgeschritten bis Profi● Preis: 20,99 Euro (Steam)● In einem Satz: Ein kurzweiliger Deckbuilder für zwischendurch