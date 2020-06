Zum Reinschnuppern: Kostenlose Premium-Inhalte im Juni 2020

Etlliche Abo-Aritkel als Kostproben

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Stunde der Kritiker: Maneater

Meinung: Gothic: Liebe auf den zweiten Klick?

Test: Maneater

WoSchCa 22.5.2020: Deadalic wieder unabhängig, System Shock 3 lebt

Preview: Crusader Kings 3

Die Viertelstunde: Xcom - Chimera Squad

Jörgspielt: Phoenix Point

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!Es gibt Spiele, die nehmen sich selbst nicht so ganz ernst. Und es gibt Trash-Spiele, die tatsächlich Müll sind. Welches Urteil wird der Haifisch-Action-Titel von Jörg und Heinrich erfahren?Harald Fränkel gilt als großer Freund von Tierversuchen. In seiner neuen Dissertation erörtert er, wie es ist, anno 2020 zum ersten Mal Gothic zu spielen. Ein bestialisches Selbstexperiment!Als Bullenhai sinnt ihr nach Rache am Mörder eurer Mutter. Auf dem Weg dorthin fresst ihr euch zur ultimativen Tötungsmaschine hoch. Weder Mensch noch Tier sind vor euren Zahnreihen sicherJörg und Hagen haben einiges zu besprechen, brachte die Woche doch spontane Releases und große Entwicklungen für mehrere Studios.In der Mittelalter-Strategie von Paradox rollenspielt ihr einen Herrscher. Ihr intrigiert und kämpft, um eure Macht zu mehren. Neben Titeln und Land spielt eure Dynastie nun eine entscheidendere Rolle.Das neue Werk in der alteingesessenen Rundentaktik-Reihe ist eher ein Ableger als eine Fortsetzung. Vieles ist anders, vieles weggefallen, aber die solide Taktik-Grundmechanik blieb erhalten.Dies ist schon meine dritte Auseinandersetzung (sic) mit dem Spiel eines Altmeisters, dessen X-Com-Serie mit ein Grund dafür war, wieso ich Globalstrategie so sehr liebe. Konnte ich die Erde retten?