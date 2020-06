Outward: Release-Datum für Erweiterung The Soroboreans

PC XOne PS4

Wie Publisher Deep Silver bekannt gibt, erscheint der DLC The Soroboreans für das Rollenspiel Outward (im Test, Note 6.5) am 16. Juni 2020 für PC und am 7. Juli 2020 für PS4 und Xbox One. Die Erweiterung fügt neben Hunger, Durst und Kälte nun noch die sogenannte Verderbnis als Umwelt-Gefahr hinzu. Fängt sich der Spieler Verderbnis ein, verändert sie zunächst seine Werte. Wird man nicht davon geheilt, führt sie letztlich zum Tod. Gleichzeitig kommen Waffenverzauberungen sowie neue Fähigkeiten und Statuseffekte ins Spiel, damit ihr neuen Gegnern in der Welt trotzen könnt.

Outward legte seinen Fokus auf die Erforschung einer Welt ohne Questmarker, in der ihr euch selbst anhand der Umgebung orientieren müsst. Das wurde gepaart mit Survival-Mechaniken und einem recht fordernden Schwierigkeitsgrad. Bei so einigen Spielern traf der Titel trotz seiner Ecken und Kanten einen Nerv und verkaufte mehr als 600.000 Exemplare.