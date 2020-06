Steam Topseller KW 22/2020: Der "Monsterzug" nimmt Fahrt auf

PC

Das Teaserbild zeigt Monster Train.

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (25. bis 31. Mai 2020) konnte der New Frontier Pass des Strategiehits Civilization 6 die Top-Position verteidigen, während Total War - Warhammer 2 ein Wiedereinstieg auf dem Silberrang gelingt. Der Deckbuilder und Überraschungshit Monster Train kann sich vom achten auf den dritten Platz vorschieben und setzt damit das größte Ausrufezeichen der Woche.

Valves VR-Kit Index bleibt wie in der Vorwoche außen vor, aber ein anderer alter Bekannter und Dauerbrenner feiert nach einigen Wochen Abstinenz auf Platz acht die Rückkehr in die Steam Charts: das Battle-Royal-Urgestein Playerunknown's Battlegrounds.

Echte Neueinsteiger gibt es in dieser Woche nicht, neben einem weiteren Rückkehrer (No Man's Sky auf Rang fünf) tummeln sich "die üblichen Verdächtigen" wie Red Dead Redemption 2 (Platz neun) und The Witcher 3 - Wild Hunt (Rang vier) sowie die bereits in den letzten Wochen Vertretenen Deep Rock Galactic (Platz sieben), Terraria (Rang sechs) und Halo - The Master Chief Collection in den dieswöchigen Charts.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Civilization 6 New Frontier Pass 1 2 Total War - Warhammer 2 - 3 Monster Train 8 4 The Witcher 3 - Wild Hunt 2 5 No Man's Sky - 6 Terraria 3 7 Deep Rock Galactic 6 8 Playerunknown's Battlegrounds - 9 Red Dead Redemption 2 4 10 Halo - The Master Chief Collection 10

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Nachfolgend seht ihr die Top Ten der aktuell meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Crusader Kings 3 01.09.2020 8 Hollow Knight - Silksong 2020 9 Kerbal Space Program 2 2020 10 Biomutant 2020

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access