GG-Rückblick KW 22/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 22: Rückblick von Sonntag, 24. Mai, bis Samstag, 30. Mai 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mit Minecraft - Dungeons, Song of Horror und der Definitive-Edition von Xenoblade Chronicles testeten wir in der vergangenen Woche drei Spiele aus komplett verschiedenen Genres. Weiter ging es zudem mit unseren beiden derzeitigen Let's-Play-Formaten, hinzu kommen eine neue Kolumne von Michael Hengst sowie der MontagMorgen- und der WochenSchluss-Podcast. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Nach vie vor ist Covid-19 auch in den Spiele-News vertreten, in diesem Fall in Bezug auf die Speedlink-Insolvenz und des gestiegenen Umsatzes der Games-Branche. Interessiert hat euch außerdem die Meldung über ein eventuelles GTA 6 oder auch neues Gameplay zu The Last of Us - Part 2. Ein gutes Beispiel dafür, was es bewirken kann, wenn sich viele User auf einen „Troll“ stürzen, zeigt die News zur Enthüllung der ersten PS5-Spiele. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 31. Mai (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während ihr euch im User-Artikel zu Green Hell über den Survival-Titel informieren könnt, werden euch anhand zweier Spiele-Checks sowohl VirtuaVerse als auch Cloudpunk näher vorgestellt. Weitere 132 Beiträge zu Spielen unterschiedlichster Art umfasst das kürzlich veröffentlichte „Das spielen unsere User“-PDF:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Bitmap Books: The Games That Weren't ab 2. Juni vorbestellbar

Auf 644 Seiten werden 80 eingestellte Spiele-Projekte aus dem Zeitraum zwischen 1975 und 2015 vorgestellt – durch das kommende Buch „The Games That Weren't“ erhaltet ihr einen umfassenden Eindruck von diesen Titel, deren Entwicklung nicht vollendet werden konnte. Für Interessierte vermutlich ein hervorragendes Geschenk.

» Veganer essen meinem Essen das Essen weg. «

— Jeremeier am 28. Mai 2020

❺ ⚊ KW 22/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im Mai 2015 schauten wir uns den Multiplayertitel Splatoon sowie Magicka 2 an, zu dem wir auch ein Video des Koop-Modus veröffentlicht haben. Die damalige Sonntagsfrage drehte sich um das Thema Pixelgrafik, während wir euch mittels einer Plus-Galerie auf ein Batman-Event „mitgenommen“ haben. Fünf Jahre ist es nun auch schon wieder her, dass Cyperpunk 2077 im Newsbereich vertreten war:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

