Elfenhof-Sondersitzung 3. Monat: Elfenland brennt!

Teaser Die letzten Tage waren nervenaufreibend, eine neu eroberte Stadt nach der anderen ging an die Puppen des Chaos verloren, die alle niederbrannten. Nur Tyrion steht noch zwischen Lothern und dem Chaos!

Aktion: Warhammer 2 LP 6720€ 1500 1. Monat (1-10 + Meta) 3000 2.Monat (11-20 + Metagame) 4500 3. Monat (21-30 + Metagame) 6000 4. Monat (31-40 + Metagame) 7500 5. Monat (41-50 & Live-Folge)

A. Baldiger Vorstoß über die Binnensee Richtung Phönixtor mit einer Armee, um unsere Eroberung fortzusetzen und ein Neubesiedeln der Ruinen durch Avelorn zu verhindern.

B. Abwarten, bis sowohl Alastar als auch Tyrion mit je einer vollen Armee bereitstehen, und dann Avelorn gleichzeitig von Südwesten (Landweg) als auch Mitte (Seeweg) attackieren.

C. Avelorn von Südwesten aus über Land angreifen, sobald das möglich ist, aber nicht in der Mitte per Seeweg.

D. Avelorn nicht angreifen, bevor nicht möglichst alle Stadtruinen wiederbesiedelt sind. (Bei dieser Strategie kann Avelorn seinerseits einige Ruinen neu besiedeln).

Nach vielen Siegen und erfolgreichem Verlauf des Avelorn-Feldzugs haben gleich fünf Chaos-Armeen unsere Pläne fürs erste durchkreuzt: Alastar und sein gesamtes Heer gingen nördlich des Binnenmeers unter (Alastar selbst konnte sich in einem Ruderboot retten und wird gerade in Lothern gesundgepflegt). Trotz eines Siegs und mehreren nur knappen Niederlagen haben die drei Armeen der Puppen des Chaos alle unsere Eroberungen in Avelorn und südlich davon niedergebrannt, inklusive der Provinzhauptstadt Weißer Turm von Hoeth. Doch der tapfere Tyrion stellt sich ihnen nun in Elistorhafen entgegen, das er soeben von den angreifenden Avelorn-Truppen wiederobert hat. Noch sechs Runden müssen wir durchhalten, bis das Mahlstrom-Ritual geschafft ist, aber noch wichtiger: Wir müssen den Ansturm der Chaostruppen abwehren und dann die niedergebrannten Provinzen wieder aufbauen.Da die Lage relativ klar ist, haben wir nur eine, allerdings sehr wichtige Entscheidung für den Elfenhof in dieser außerordentlichen Sitzung. Danach werden wir die Taktik der zweiten Monatshälfte mit den Kriegsräten besprechen.Unabhängig von dieser Frage werden wir baldmöglichst mit der Erkundung und Wiederbesiedelung der Stadtruinen beginnen, mittels einer "billigen" Zusatzarmee. Außerdem verteidigen wir uns gegen mögliche Angriffe von Avelorn.P.S. Den aktuellen Spielstand können alle Crowdfunder mit mind. 30 Euro Spendensumme downloaden.

