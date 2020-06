Humble Choice: Im Juni mit Hellblade, Grid, The Messenger und mehr

PC Switch XOne PS4

Der Monat Juni ist bereits einige Tage alt, und wie gehabt stehen bei Humble Bundle die Spiele für das Humble Choice Juni 2020 fest. Eins der bekannteren Spiele ist Hellblade - Senua's Sacrifice (Wertung im Test: 7.0). In dem Actionadventure begleitet ihr die Kriegerin Senua auf ihrem Weg nach Helheim, um die Seele ihres Geliebten zu retten. Daneben erwartet euch mit Grid (Wertung im Test: 6.5) ein relativ aktuelles Rennspiel von Codemasters. Weitere Einschätzungen erhaltet ihr in den jeweiligen Spiele-Checks bei GamersGlobal zu Felix the Reaper (im Spiele-Check), Supraland (im Spiele-Check), The Messenger (im Spiele-Check) und Overload (im Spiele-Check). Nachfolgend alle zwölf Titel, aus denen ihr je nach gewähltem Abo bis zu neun Spiele aussuchen dürft - Abonnenten im Classic Plan wählen weiterhin zehn Spiele:

Zusätzlich erhalten Abonnenten das Story-Adventure Before I Forget, "einen kurzen Blick" in das noch nicht veröffentlichte Ikenfell, einen Trailer zu dem Titel seht ihr am Ende dieser News, und am 3. Juli ein noch unbekanntes Bonusspiel - Voraussetzung ist, dass euer Abonnement bis dahin aktiv ist.