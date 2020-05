Baldur's Gate 3: Präsentation neuer Inhalte am 6. Juni // Gameplay-Trailer

Zuletzt ist es um die Larian Studios undetwas ruhiger geworden, nachdem die ersten Spielminuten gezeigt wurden und man die Presse mit Infos wie das Verwenden der fünften Edition von Dungeons & Dragons sowie dem groben Geschehen um die Illithiden und Githyanki anfütterte. Ab 6. Juni 2020 werden Rollenspieljünger endlich mehr erfahren. Dann versprechen die Entwickler neues Material zum Spiel auf dem Guerilla Collective Showcase, bei dem 20 Entwickler Neuigkeiten vorstellen werden, darunter 11 Bit Studios, Coffee Stain und ZA/UM, das Studio hinter dem Rollenspiel

Zur Ankündigung auf Twitter hat Larian zudem einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht, in dem es heißt: „Kommt mit auf den Weg nach Baldur's Gate. Beginnend am 6. Juni.“ Gut möglich also, dass es von da an mit regelmäßigen Updates Richtung Release geht, der nach wie vor noch für 2020 erwartet wird.