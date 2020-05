Bitmap Books: The Games That Weren't ab 2. Juni vorbestellbar

Im Laufe der Computerspiel-Entwicklung wurde schon so manchem Spiel vor Veröffentlichung der Stecker gezogen. Manche dieser Projekte wie zum Beispiel Star Fox 2 erblicken Jahre später tatsächlich noch das offizielle Licht der Welt, andere wie zum Beispiel Warcraft Adventures - Lord of the Clans tauchen aus obskuren Quellen auf und werden von Fans lauffähig gemacht. Wieder andere Spiele wie Star Trek - Secret of Vulkan Fury sind für die Gamer-Gemeinde wohl für immer verloren und können nur in Vorschauen wie hier auf Kultboy und Youtube-Trailern bewundert werden.

Solchen bereits vor ihrer Zeit untergegangenen Spielen widmet der Verlag Bitmap Books nun sein neuestes Buch The Games That Weren't. Dessen Autor Frank Gasking betreibt bereits seit langem eine Internetseite gleichen Namens und sammelt dort die Verlierer der Spiele-Entwicklung. Auf 644 Seiten werden über 80 Spiele aus den Jahren 1975 bis 2015 aufgeführt. Soweit möglich natürlich mit Screenshot. Auf der entsprechenden Produktseite gibt es bereits einige Ausschnitte, um sich die Machart des Buches besser vorstellen zu können. Interviews mit Entwicklern unter anderem über das oben erwähnte Star Fox 2 und fünf "Hardware that weren't"-Blueprints runden das Gesamtbild ab. Bei den Spielen ist auch vermerkt, ob heutzutage etwas davon spielbar ist.

Vorbestellen könnt ihr den Titel ab dem 2. Juni. Vergesslichere Naturen können sich den Bitmap-Newsletter abonnieren und werden dann darüber an dieses Buch erinnert.