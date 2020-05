Rimworld: Mai-Update setzt auf Meditation // User-Let's-Play

PC Linux MacOS

Kürzlich hat Ludeon Studios das Mai-Update zum Colony-Builder Rimworld (zum Spiele-Check) veröffentlicht. Die Psi-Kräfte wurden dabei kräftig umgebaut und sind auch nicht mehr so stark an das Imperium geknüpft. Wenn ihr Psi-Kräfte einsetzt, erhöht sich jetzt der "neural heat". Überschreitet ihr die Grenze des Gesunden, fällt euer Pawn für einige Tage ins Koma, trägt aber keine bleibenden Schäden davon. Außerdem braucht ihr jetzt sozusagen "Mana". Das erhaltet ihr über Meditation. Dazu dient nicht nur der Thron, manche Charaktere haben einen morbiden Geschmack und sammeln sich lieber an Gräbern, Stammesangehörige beten einen Baum an, in dessen Nähe ihr besser keine zivilisatorischen Errungenschaften baut. Einige neue Sprüche, ihr könnt jetzt etwa Blitze oder ein Schutzschild gegen Kugeln beschwören, gibt es auch.

Überarbeitungen gibt es beispielsweise auch im Questsystem, das euch jetzt mehr Optionen bietet. Überarbeitet wurden Drogen, deren negative Auswirkungen etwas abgemildert wurden und die ihr jetzt auch einsatzbereit in den Kampf mitnehmen könnt. Tynan Sylvester erklärt die wichtigsten Änderungen in einem Video, das ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Auf Steam findet ihr die Patchnotes.

GG-User Vampiro hat anlässlich des Updates ein neues, englischsprachiges Let's Play gestartet. Gespielt wird auf dem hohen Schwierigkeitsgrad "Strive to Survive" mit Randy Random als Erzähler. Dem Zufall überlassen bleiben auch die Überlebenden Pawns zum Spielstart und der Landeort und damit das Biom der Basis.