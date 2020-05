Spieleveteranen-Podcast #170: Zeitreise 6/2010, 2000, 1990

Blättern in alten Heften

Teaser Es ist einmal mehr so weit, die Spieleveteranen blättern in alten Video-Spielmagazinen. Heute steht der Mai von vor 10, 20 und 30 Jahren auf dem Programm und das fördert einige Klassiker zutage.

Beim monatlichen Blättern im Zeitschriftenarchiv sind wir diesmal zu dritt: Roland Austinat meldet sich aus San Francisco, um über die Redaktion PC Player zu plaudern, die vor 20 Jahren seine Wirkungsstätte war. Beim Sprung durch drei Spielejahrzehnte schlagen wir auch in alten Ausgaben von Power Play und GameStar nach. Zu Beginn der Sendung sind die Spieleveteranen aber ganz aktuell, mit Krisenupdates, News und einer Handvoll Spieleimpressionen.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Roland Austinat

Aufnahmedatum: 27.5.2020

Laufzeit: 1:36:53 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:42 Wir begrüßen Gastveteran Roland Austinat, der über die Masken- und Toilettenpapier-Lage in San Francisco berichtet.

0:10:06 Gemischte News: Anno-History-Collection angekündigt, Ravenholm-Details in Arkane-Dokumentation enthüllt, runde Spiele-Geburtstage .

0:11:58 Was haben wir zuletzt gespielt? Minecraft Dungeons, The Division 2, Galaxy of Heroes, Ultima 3 und Red Dead Redemption 2.

0:36:55 Zeitreise: Mai 2010, 2000, 1990

0:37:27 GameStar 6/2010 und GamersGlobal, u.a. mit Arcania (Gothic 4), Splinter Cell - Conviction, Red Dead Redemption und Alan Wake.

0:52:28 PC Player 6/2000 und GameStar 6/2000, u.a. mit Diablo 2, Starlancer, Allegiance und Shogun - Total War.

1:16:26 Power Play 6/1990, u.a. mit LHX Attack Chooper, Midwinter, Turrican und viel Fußballschrott.