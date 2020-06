Playstation 5: Präsentation der ersten Spiele am kommenden Donnerstag [Update]

PS5

Update vom 8. Juni 2020:

Sony hat einen neuen Termin für ihre Präsentation bekannt gegeben. Demnach wird die Veranstaltung am kommenden Donnerstag, dem 11. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Update vom 1. Juni 2020:

Sony hat soeben via Twitter bekanntgegeben, dass das für kommenden Donnerstag geplante PS5-Event aufgrund der aktuellen, angespannten Lage in den USA verschoben wird:

Wir haben beschlossen, das für den 4. Juni geplante PlayStation-5-Event zu verschieben. Obwohl wir verstehen, dass Spieler weltweit begeistert sind, PS5-Spiele zu sehen, glauben wir nicht, dass dies jetzt eine Zeit zum Feiern ist, und wir möchten vorerst einen Schritt zurücktreten und zulassen, dass wichtigere Stimmen gehört werden.

Die Absage erfolgte im Anschluss an eine Erklärung von Sony, in der das Unternehmen seine Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung und dem Kampf gegen Rassismus in den USA zum Ausdruck gebracht hat.

Ursprüngliche News vom 29. Mai 2020:

Nachdem bereits die ersten technischen Details und der DualSense Wireless-Controller der Playstation 5 vorgestellt wurden, wird Sony am kommenden Donnerstag, dem 4. Juni, um 22:00 Uhr MEZ die ersten Spiele für die neue Konsole vorstellen. In der einstündigen Veranstaltung, welche ihr auf Twitch und Youtube verfolgen werden könnt, sollen Spiele sowohl von großen als auch von kleineren Herstellern gezeigt werden.

Ob die Konsole bereits am Donnerstag selbst zu sehen sein wird, von der bisher kein einziges Bild veröffentlicht wurde, bleibt abzuwarten. Dieses Event ist aber nur ein Teil einer Reihe von Updates für die kommende Konsole. Die Playstation 5 soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal 2020 erhältlich sein. Zu welchem Preis wurde ebenfalls noch nicht verraten.