PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 5. Juni (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Strawberry Vinegar

In dieser Geschichte heilst Du Deine Seele, indem Du köstliches Essen zubereitest: Sakuraba Rie ist nämlich ein zynisches, schlecht gelauntes Mädchen, das sich wenig für ihre Mitschüler interessiert und keine Freunde hat. Ihr bisheriges Leben ändert sich jedoch grundlegend als plötzlich ein Dämon aus den tiefsten Winkeln der Hölle in Rie’s Küche auftaucht und ein Tablett mit Keksen stiehlt.

Depth of Extinction

Xbox One X Enhanced – In einer überfluteten Zukunft planen Killermaschinen den Untergang der Menschheit. Du bist der letzte Verteidiger der stark dezimierten Menschen. Stelle in diesem rundenbasierten, taktischen Rollenspiel die ultimative Kampftruppe zusammen und rette die Menschheit.

Awesome Pea 2

Xbox One X Enhanced – Jetzt mit noch mehr dunklen Dungeons, tödlichen Fallen und vor allem Gold! Awesome Pea 2 ist das nächste Kapitel des klassischen Jump’n’Runs im pixeligen GameBoy-Stil. Freue Dich auf 25 neue Level, einen atmosphärischen Retro-Soundtrack und das verheißungsvolle Klingeln der Coins.

Tour de France 2020

Erlebe die Intensität des Radsports mit dem offiziellen Spiel zur Tour de France! Gehe Risiken ein, greife Deine Gegner mit aggressiven Sprints an, ziehe an dem Feld vorbei und perfektioniere Deine Taktik. Nur so wirst Du das gelbe Trikot auf Deinem Siegeszug zur Champs-Elysées tragen! Probiere die neue First-Person-Perspektive aus und jage durch das legendäre Rennen von Liège-Bastogne oder fahre im brandneuen Zeitfahr-Modus. So erlebst Du die Tour de France hautnah trotz ihrer Verschiebung im Jahr 2020.

Tcheco in the Castle of Lucio

Xbox One X Enhanced – Tcheco in the Castle of Lucio ist ein anspruchsvoller 8 Bit-Plattformer in 2D-Grafik, der schnelles Denken, Präzision und ein gutes Gedächtnis erfordert. Optik und Sound treffen perfekt den Charme eines klassischen 8 Bit-Spiels und versetzen Dich direkt 30 Jahre in die Vergangenheit.

Outbuddies DX

Erlebe echtes, nichtlineares Metroidvania-Gameplay und entdecke fünf verschiedene Gebiete – jedes mit seinen eigenen Rätseln, Gefahren und epischen Boss-Fights. Dank des lokalen Koop-Modus stellst Du Dich diesem aufregenden Abenteuer wahlweise gemeinsam mit einem zweiten Spieler. Helft Euch gegenseitig auf Eurem langen Weg nach Hause, löst dabei Rätsel und überwindet Bahlams gefährliches Labyrinth.

Die Sims 4: Nachhaltig Leben

Spiel das Erweiterungspaket Die Sims 4: Nachhaltig Leben, arbeite an Deinen Gewohnheiten und setze ein Zeichen! Sind Deine Sims bereit, ihre Welt zu verändern? Leiste Deinen Beitrag in einer Community und hilf Deinen neuen Nachbarn bei der Entscheidung für ein Community Space-Projekt. Verringere Deinen ökologischen Fußabdruck und beobachte, wie sich Deine Nachbarschaft zum Positiven verändert. Zum Spielen ist das Basisspiel The Sims 4 erforderlich.

We Were Here Together

Begib Dich auf ein kooperatives Puzzle-Adventure, in dem Du und Dein Partner dem verhexten Castle Rock nur durch Zusammenarbeit und Kommunikation entkommt. Ihr beginnt das Abenteuer ohne Ausrüstung – so bleibt euch zunächst nur euer Verstand und zwei Walkie-Talkies. Nur mit sorgfältiger Beobachtung, kluger Kommunikation und Teamwork entkommt Ihr dem finsteren Schloss und seinen Kreaturen.

Rigid Force Redux

In diesem klassischen Shoot’em Up in 3D nimmst Du Horden infizierter Außerirdischer und schrecklicher Maschinen ins Visier. Denn die Kreaturen sind darauf programmiert, einen intergalaktischen Krieg gegen die Menschheit anzuzetteln. Rüsten Deinen Jäger mit zahlreichen Waffensystemen aus, sammele Energiekugeln, um Deinen Energievorrat aufzufüllen und ziehe in die Schlacht gegen eine Armee aus dem All.

Cyber Protocol

Xbox One X Enhanced – Cyber Protocol ist ein Arcade-Puzzle, das in einer Welt des Cyberpunks mit dynamischen Gameplay spielt. Nutze messerscharfe Logik, teste Deine Reflexe und stürze Dich in eine pulsierende Stadt mit Retro-Charme und einem atmosphärischen Soundtrack. Alle Lebensprozesse des Androiden G0X6 wurden abgeschaltet: Reanimiere die Maschine, indem Du ihr Sicherheitssystem hackst und das Wiederherstellungsprotokoll manuell startest. Wirst Du Deinen Freund retten und beweisen, dass Du der beste Hacker in dieser gesetzlosen Stadt bist?