WoSchCa 29.5.2020: The Last of Us Overkill und kein GTA 6 in Sicht

WoSchCa #56

Teaser Jörg und Hagen haben euch für das verlängerte Wochenende in diesem WoSchCa ein feines Themenbündel geschnürt. Von Pilzmutanten bis zu Uboot-Automaten einer Traditionsfirma ist einiges dabei.

Was hat der Freitag denn da herein geweht? Zum einen Jörg und Hagen vor ihre respektiven Mikros und als Schmankerl obendrauf einen Sack voll Themen der vergangenen Woche. So rührt Naughty Dog fleißig die Werbetrommel, das nächste Grand Theft Auto wird noch auf sich warten lassen, Sega hat große Neuigkeiten für den 60. Geburtstag und noch einiges mehr. Dazu gibt es nicht nur einen Ausblick auf die Wochenendpläne der beiden, sondern auch Teaser zu kommenden Letsplay-Folgen und der nächsten Stunde der Kritiker. Nicht wundern: Aufgrund eines kleinen technischen Zwischenfalls änderte sich in den letzten Minuten die Aufnahmesituation und damit der Ton. Alle Themen im Überblick: