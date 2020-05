PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: 5. REIHE DER CHIBI-FIGUREN AB SOFORT IM UBISOFT STORE VORBESTELLBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 29. Mai 2020 – Ubisoft kündigte die 5. Reihe der Rainbow Six Siege Chibi-Figuren an, welche ab sofort im Ubisoft Store vorbestellt werden können. Die neue Reihe enthält vier neue Figuren: Alibi, Doc, Castle und Gridlock, sowie Castle Gold (exklusiv im Six Collection Bundle; nur im Ubisoft Store). Dazu beinhaltet jede Figur zusätzlich einen einzigartigen Code, der einen Waffen-Talisman im Spiel freischaltet.

Die neuen Figuren können im Ubisoft Store einzeln, sowie auch im Six Collection Bundle vorbestellt werden. Die 5. Reihe der Rainbow Six Siege Chibi-Figuren erscheint offiziell am 18. August.

Die neuesten Infos zu Rainbow Six Siege gibt es unter: ubisoft.com/rainbow-six/siege