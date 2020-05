PM: Spacebase Startopia: Offizieller Release am 23. Oktober / Exklusive Closed PC... (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

INFOS: Titel:Spacebase Startopia Plattformen:Windows PC, Mac, Linux, PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ Entwickler:Realmforge Studios Genre:Strategie, Simulation, Management Release:23.10.2020(PC,PlayStation®4, Xbox One) 2021 (Nintendo Switch™) Hashtag:#SpacebaseStartopia PublisherKalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios (Dungeons 3, 94% auf Steam) kündigen das offizielle Release-Datum für Spacebase Startopia an:Diehumorvolle Raumstation-Simulationerscheint für PC (Windows, Linux, Mac) undKonsolen (XboxOne, PlayStation 4) am 23. Oktober 2020undfür dieNintendo Switch™ 2021. Zur Feier des Tages wurde ein Video mit 7 galaktischen Fragen an Entwickler Florian Delank von den Realmforge Studios veröffentlicht. In einemKalypso Media Entwickler-Livestream aufTwitchwurdegestern zum ersten Mal Beta-Gameplay gezeigt, jetztist dieClosed PC-Beta von Spacebase Startopia ab heute für alle Vorbesteller der Windows PC-Version im Kalypso-Store zugänglich.Das Spiel ist in zwei Versionen erhältlich, einer Standard-Versionund einer Extended-Version, die extra Ingame-Items und den Soundtrack beinhaltet. Die Closed PC-BetaistinEnglisch und Deutsch erhältlich und beinhaltetdrei Tutorial-Maps, zwei Einzelspieler-Missionen und eine frühe Version des Skirmish-Modus mit zufallsgenerierten Parametern. Dazu15 Räume in einer donutförmigen Raumstation und drei Tech-Tree-Levels. Weitere Inhalte werden mit regelmäßigen Content-Updates bis zum offiziellen Release am 23. Oktober hinzugefügt. Trailer auf YouTube: Spacebase Startopiaist ein neuer Ansatz des Fan-Lieblingsund lädtdazu ein, eine Raumstation inForm eines "Donuts" zu managen, die von einer vielfältigen und urkomischen Gruppeaußerirdischer Besucherbevölkert ist. Auf dreiverschiedenen "Decks" erfüllenAliens ihre Bedürfnisseund erzeugen dabeiEnergie, welche zur Erweiterung derSpacebase Startopiabenötigt wird. Zum ersten Mal wird dieses Spielprinzip in das moderneZeitalter derVideospiele gebracht mitdetail-verliebter Grafik,vollständig überarbeitetemUser-Interface undbrandneuemKampfsystem und Terraforming. Begleitet von der Computer-Stimme VALs, der KI derSpacebase Startopia, dürfen sich Spieler auf eine abwechslungsreiche und spannende Reise in den Weltraum begeben. Mehr unterwww.kalypsomedia.com. Spacebase Startopia wird gefördert durch denFFF Bayern. Über Spacebase Startopia: Spacebase Startopia besticht durch seine originelle Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie, gepaart mit klassischen RTS-Scharmützeln sowie einer gehörigen Portion Humor. Zur herausfordernden Einzelspieler-Kampagne und dem abwechslungsreichen Gefechtsmodus gesellt sich ein kompetitiver und kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Und als wäre die Instandhaltung der drei Raumstationsdecks, die Bespaßung der acht extraterrestrischen Alien-Rassen und die Abwehr feindlicher Eindringlinge nicht Herausforderung genug, nimmt die dynamische Erzähler-KI „VAL“ kein Blatt vor den Mund und kommentiert scharfzüngig das Geschehen. Features: In der 10 Missionen umfassenden und voll vertonten Einzelspieler-Kampagne ist dein Geschick als Kommandant der Spacebase Startopia gefragt, um einen der attraktivsten Handels- und Tourismus-Magneten weit und breit zu erschaffen. Jedes der drei Decks fordert deine Führungskompetenz, wobei das Sub-Deck alle lebensnotwendigen Räume beinhaltet, während auf dem Fun-Deck die abwechslungsreiche Unterhaltung deiner Besucher im Vordergrund steht und die Flora und Fauna des Bio-Decks für ausreichend überlebenswichtige Ressourcen und eine Heimat für die grazilen Dryaden sorgt. Du bist nicht allein! Setze dich gegen deine Mitkonkurrenten durch – kleine Akte der Wirtschaftssabotage oder Attacken mit Mech-Einheiten erhalten die Feindschaft, wenn man mit friedlichem Handel nicht mehr weiterkommt. Und nimm dich vor enterfreudigen Weltraumpiraten in Acht. Die dynamische Erzähler-KI „VAL“ reagiert auf deine Entscheidungen und steht dir stets mit Rat und Tat oder auch mal mit unqualifizierten Kommentaren zur Seite. Neben der umfangreichen Einzelspieler-Kampagne erwartet dich ein individuell anpassbarer Sandbox-Modus sowie ein kompetitiver und kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu 4 Spieler.